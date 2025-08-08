Когда бульвар превращается в арену: что скрывает проект "Лето в Москве"

Александр Поветкин и Денис Лебедев проведут открытые тренировки в Москве в августе

Петровский бульвар этим летом стал не просто прогулочной зоной, а настоящей спортивной ареной под открытым небом. В рамках городского проекта "Лето в Москве" здесь обустроили площадки для бокса и баскетбола, а гостей ждут встречи с именитыми спортсменами — от чемпионов по ММА до звёзд НБА.

Расписание работы спортивной зоны

На бульваре каждый может бесплатно потренироваться, попробовать себя в любимых дисциплинах или просто вдохновиться атмосферой. Инструкторы работают ежедневно:

будни - с 12:00 до 21:00

выходные - с 11:00 до 21:00

Александр Поветкин: бокс под открытым небом

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", 16 августа в 15:00 на площадке появится один из самых титулованных российских боксёров — Александр Поветкин. Он проведёт открытую тренировку и расскажет, как добиться результата на профессиональном уровне.

Формат встречи:

показ элементов разминки и базовой техники;

отработка ударов, стойки и передвижений;

общение со зрителями и автограф-сессия.

Поветкин — олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по версии WBA, чья карьера — пример мастерства и упорства. Личная встреча с ним — редкая возможность зарядиться мотивацией из первых рук.

Денис Лебедев: ещё один день с легендой

А уже 24 августа в 14:00 на бульваре ждут не менее яркое событие — мастер-класс от Дениса Лебедева, боксера тяжёлой весовой категории и бывшего чемпиона мира по версии WBA.

Во время встречи гости смогут:

посмотреть технику и тренировочный процесс профессионального уровня;

задать вопросы спортсмену;

сделать фото и получить автограф.

Денис Лебедев известен своей харизмой, точностью и зрелищными боями. Для поклонников бокса его появление — настоящее событие.

Не только бокс

Для тех, кто хочет сменить перчатки на мяч — на бульваре установлены две площадки для баскетбола. Здесь можно поработать над бросками, сыграть с друзьями и проконсультироваться с тренерами. Все тренировки доступны свободно.

Уже были

С начала июля проект "Лето в Москве" уже подарил горожанам множество встреч со спортивными звездами:

5 июля — мастер-класс от бойца ММА Алексея Олейникова;

12 июля — занятие по баскетболу с Дмитрием Гусаковым;

20 июля — тренировка с Джеффом Монсоном;

27 июля — встреча с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым.

Каждое мероприятие стало не просто спортивной активностью, а настоящей мотивацией для тех, кто только начинает свой путь к активному образу жизни.

Уточнения

