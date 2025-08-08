Когда бульвар превращается в арену: что скрывает проект "Лето в Москве"

Петровский бульвар этим летом стал не просто прогулочной зоной, а настоящей спортивной ареной под открытым небом. В рамках городского проекта "Лето в Москве" здесь обустроили площадки для бокса и баскетбола, а гостей ждут встречи с именитыми спортсменами — от чемпионов по ММА до звёзд НБА.
На бульваре каждый может бесплатно потренироваться, попробовать себя в любимых дисциплинах или просто вдохновиться атмосферой. Инструкторы работают ежедневно:
будни - с 12:00 до 21:00
выходные - с 11:00 до 21:00
Как сообщает издание "Вести Подмосковья", 16 августа в 15:00 на площадке появится один из самых титулованных российских боксёров — Александр Поветкин. Он проведёт открытую тренировку и расскажет, как добиться результата на профессиональном уровне.
Формат встречи:
показ элементов разминки и базовой техники;
отработка ударов, стойки и передвижений;
общение со зрителями и автограф-сессия.
Поветкин — олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по версии WBA, чья карьера — пример мастерства и упорства. Личная встреча с ним — редкая возможность зарядиться мотивацией из первых рук.
А уже 24 августа в 14:00 на бульваре ждут не менее яркое событие — мастер-класс от Дениса Лебедева, боксера тяжёлой весовой категории и бывшего чемпиона мира по версии WBA.
Во время встречи гости смогут:
посмотреть технику и тренировочный процесс профессионального уровня;
задать вопросы спортсмену;
сделать фото и получить автограф.
Денис Лебедев известен своей харизмой, точностью и зрелищными боями. Для поклонников бокса его появление — настоящее событие.
Для тех, кто хочет сменить перчатки на мяч — на бульваре установлены две площадки для баскетбола. Здесь можно поработать над бросками, сыграть с друзьями и проконсультироваться с тренерами. Все тренировки доступны свободно.
С начала июля проект "Лето в Москве" уже подарил горожанам множество встреч со спортивными звездами:
5 июля — мастер-класс от бойца ММА Алексея Олейникова;
12 июля — занятие по баскетболу с Дмитрием Гусаковым;
20 июля — тренировка с Джеффом Монсоном;
27 июля — встреча с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым.
Каждое мероприятие стало не просто спортивной активностью, а настоящей мотивацией для тех, кто только начинает свой путь к активному образу жизни.
Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.
