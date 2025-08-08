Когда бульвар превращается в арену: что скрывает проект "Лето в Москве"

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Петровский бульвар этим летом стал не просто прогулочной зоной, а настоящей спортивной ареной под открытым небом. В рамках городского проекта "Лето в Москве" здесь обустроили площадки для бокса и баскетбола, а гостей ждут встречи с именитыми спортсменами — от чемпионов по ММА до звёзд НБА.

Женский бокс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женский бокс

Расписание работы спортивной зоны

На бульваре каждый может бесплатно потренироваться, попробовать себя в любимых дисциплинах или просто вдохновиться атмосферой. Инструкторы работают ежедневно:

  • будни - с 12:00 до 21:00

  • выходные - с 11:00 до 21:00

Александр Поветкин: бокс под открытым небом

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", 16 августа в 15:00 на площадке появится один из самых титулованных российских боксёров — Александр Поветкин. Он проведёт открытую тренировку и расскажет, как добиться результата на профессиональном уровне.

Формат встречи:

  • показ элементов разминки и базовой техники;

  • отработка ударов, стойки и передвижений;

  • общение со зрителями и автограф-сессия.

Поветкин — олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по версии WBA, чья карьера — пример мастерства и упорства. Личная встреча с ним — редкая возможность зарядиться мотивацией из первых рук.

Денис Лебедев: ещё один день с легендой

А уже 24 августа в 14:00 на бульваре ждут не менее яркое событие — мастер-класс от Дениса Лебедева, боксера тяжёлой весовой категории и бывшего чемпиона мира по версии WBA.

Во время встречи гости смогут:

  • посмотреть технику и тренировочный процесс профессионального уровня;

  • задать вопросы спортсмену;

  • сделать фото и получить автограф.

Денис Лебедев известен своей харизмой, точностью и зрелищными боями. Для поклонников бокса его появление — настоящее событие.

Не только бокс

Для тех, кто хочет сменить перчатки на мяч — на бульваре установлены две площадки для баскетбола. Здесь можно поработать над бросками, сыграть с друзьями и проконсультироваться с тренерами. Все тренировки доступны свободно.

Уже были

С начала июля проект "Лето в Москве" уже подарил горожанам множество встреч со спортивными звездами:

  • 5 июля — мастер-класс от бойца ММА Алексея Олейникова;

  • 12 июля — занятие по баскетболу с Дмитрием Гусаковым;

  • 20 июля — тренировка с Джеффом Монсоном;

  • 27 июля — встреча с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым.

Каждое мероприятие стало не просто спортивной активностью, а настоящей мотивацией для тех, кто только начинает свой путь к активному образу жизни.

Уточнения

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
