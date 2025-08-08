Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фигура как у супергероя без фотошопа: что нужно качать в первую очередь на самом деле

Фитнес-эксперты Пак и Исраэль назвали мышцы, которые визуально усиливают рельеф: средние дельты и бицепсы
Спорт

Мышечный рельеф не только добавляет уверенности и меняет отношение к себе, но и влияет на восприятие человека другими. При грамотной проработке отдельных групп мышц фигура становится заметно более выразительной. Неудивительно, что фитнес-эксперты постоянно спорят, какие именно мышцы вносят наибольший вклад во "внешний эффект".

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

В мае 2025 года специалисты Пак и Исраэль составили рейтинг тех мышц, которые больше всего работают на визуальный образ. Речь не только о спортивных достижениях — важна прежде всего эстетика.

Основа визуального впечатления

Верхняя часть тела в приоритете: ширина плеч, контраст с талией, массивность рук и грудной клетки — всё это создаёт силуэт, который считывается как "спортивный".

Широчайшие мышцы спины были отнесены к ключевым, ведь именно они визуально делают корпус массивнее, особенно в виде сзади. Однако есть нюанс: под одеждой они почти не читаются, а спереди их вообще не видно. Поэтому по важности они уступают более заметным зонам.

Трапеции и верх спины — те самые мышцы, которые формируют плотную фигуру даже в простой футболке. Именно они создают тот самый "эффект Бэйна" — массивную верхнюю часть корпуса. Тяги, становая и упражнения с весом отлично способствуют их развитию.

Грудь и плечи: зона максимального внимания

Верхняя часть грудных мышц — одна из самых заметных областей тела. Развитая грудь формирует рельеф и может даже "спрятать" отставание в других мышцах. Важно не просто делать жим, а включать наклонные упражнения под углом 30-45°, чтобы активировать верхнюю часть.

Средние дельты (боковые пучки плеч) — настоящий визуальный герой. Они хорошо видны со всех ракурсов, расширяют верхнюю часть корпуса и придают фигуре законченный вид. Плечи с выраженными дельтами сразу создают ощущение силы и атлетизма.

Руки: символ силы и уверенности

Рельефные бицепсы и трицепсы — один из самых заметных признаков "накачанности". Большие руки выделяются даже под одеждой и часто производят первое впечатление о спортивной форме человека. Их развитие нельзя игнорировать, если важен внешний эффект.

Что влияет меньше

Мышцы ног, ягодиц и икр хоть и важны для функциональности и баланса, гораздо менее заметны визуально, особенно в повседневной одежде. Это не значит, что их стоит игнорировать — просто они не являются определяющими при формировании образа.

Предплечья, в отличие от бёдер, почти всегда на виду. Однако их развитие часто сильно зависит от генетики. С регулярной нагрузкой и временем они могут стать мощным дополнением к рукам.

Пресс, вопреки мифам, мало влияет на восприятие "накачанности". Он может подчеркнуть уже имеющийся рельеф, но сам по себе фигуру не делает.

Вывод

Чтобы выглядеть спортивно и внушительно, вовсе не обязательно тренировать всё тело одинаково. Определённые группы мышц — грудь, плечи, руки, верх спины — создают именно тот визуальный эффект, который ассоциируется с силой и рельефом.

Но стоит помнить: не внешний вид, а здоровье и самочувствие — главные ориентиры. Рельеф — это лишь побочный бонус от системного и осмысленного подхода к тренировкам.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
