Тренировки, которые не работают: 2 заблуждения, мешающие прогрессу

Спорт

Любовь к спорту у россиян крепка — уступает по популярности только даче и огороду. Но вместе с этим в фитнесе по-прежнему полно мифов. Во многом — из-за советов блогеров без профильного образования и привычки ориентироваться на личный опыт, а не на доказательную практику. Разбираем самые популярные заблуждения и объясняем, что на самом деле работает.

Ошибки в спортзале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ошибки в спортзале

"Углеводное окно" после тренировки — миф

Считается, что в течение часа после интенсивной тренировки тело жаждет углеводов и белков. И если в этот момент съесть что-нибудь "правильное" — калории пойдут в мышцы, а не в жир. Даже фастфуд якобы сойдёт. На деле всё не так однозначно.

Да, организму нужны ресурсы для восстановления, но строгой зависимости от времени приёма пищи нет, если вы не профессиональный спортсмен. Если тренировки — часть обычного фитнеса, а не подготовка к Олимпиаде, то главный ориентир — ежедневная норма калорий и макронутриентов, а не конкретный тайминг.

Для рельефа нужны только тренажёры? Тоже миф

Рельеф появляется не от конкретного оборудования, а от системной работы с нагрузкой. Да, тренажёры помогают — особенно тем, кто хочет прорабатывать отдельные мышцы. Но это только один из возможных вариантов.

Свободные веса (гантели, гири, штанги) дают более функциональную нагрузку. Они включают в работу сразу несколько групп мышц, а также способствуют выработке тестостерона. Особенно хорошо они работают на ноги, плечи и трицепсы.

Упражнения с собственным весом — например, отжимания или берпи — ничуть не хуже. Да, они требуют больше усилий, особенно на старте. Но при грамотной технике дают отличные результаты.

Добавьте к этому простые эластичные резинки. При должном сопротивлении они дают нагрузку, сопоставимую с тяжёлыми гантелями. При этом стоят недорого и легко помещаются в рюкзак.

Поэтому главное — не инструмент, а системность, прогрессия нагрузки и подход к восстановлению. Всё остальное — вопрос предпочтений.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
