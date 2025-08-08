Когда мотивация сгорает быстрее калорий: что делать, если не хочется идти в зал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Спорт

Бросить тренировки — это не слабость. Это типичный сценарий, который случается с большинством, кто только начал заниматься спортом. Сначала появляется энтузиазм, новые кроссовки и абонемент в зал. А потом — усталость, отсутствие прогресса и мысль: "Ну, может, потом…" Как же остаться в игре надолго?

Силовая тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Силовая тренировка

Об этом рассказал дзюдоист Руслан Соменко из общества спортивных единоборств "Отечество".

Что чаще всего мешает заниматься регулярно

Обычно интерес к тренировкам пропадает по трём основным причинам:

  • не видно результата;

  • перегрузка — физическая или психологическая;

  • отсутствие чёткого графика и системы.

Чтобы не оказаться в числе тех, кто сдался через пару недель, важно подойти к тренировкам осознанно.

Цель, график и восстановление — три опоры

Абстрактные цели вроде "похудеть" или "войти в форму" мало помогают. А вот конкретные, измеримые задачи — например, сбросить 5 кг за три месяца или пробежать 10 км без остановки — позволяют отслеживать прогресс и держат мотивацию на плаву.

Такой же важный фактор — регулярность. Тренировки должны быть встроены в расписание, как работа или учёба. Если заниматься 2-3 раза в неделю стабильно, это гораздо эффективнее, чем пытаться тренироваться каждый день, а потом выгореть.

И не стоит забывать про восстановление. Без нормального сна, отдыха и питания организм не выдерживает нагрузки. Часто именно из-за переутомления люди бросают занятия уже в первые недели, сообщает Газета.Ru.

Что делать, если нет прогресса

Отсутствие видимого результата — один из главных демотиваторов. Но важно понимать: прогресс может быть неочевидным. Здесь поможет дневник тренировок, где можно фиксировать все изменения — вес, самочувствие, замеры, количество повторений.

Если всё кажется слишком однообразным, смена активности может дать новый толчок. Необязательно ходить в зал круглый год. Иногда полезно добавить бег, велосипед, плавание — так тренировки перестают быть рутиной.

Главное — осознанность, а не одобрение

Мотивация, основанная на внешнем одобрении, работает краткосрочно. Часто спортом начинают заниматься "за компанию", ради селфи в зеркале зала или лайков в соцсетях. Но как только новизна уходит, интерес исчезает вместе с ней.

Уточнения

Кало́рия (лат. calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
