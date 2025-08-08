Поднимаешь гантели 3 раза в неделю — и вот что становится с телом через месяц

Рекомпозиция тела поможет способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира

Мечтаете о стройном, подтянутом теле с рельефными мышцами и минимумом жира? Дело не только в спортзале — всё начинается с правильной стратегии. Рекомпозиция тела — это путь, при котором вы одновременно избавляетесь от лишнего жира и наращиваете мышечную массу. Звучит как фантастика? Нет, это наука, подкреплённая практикой.

Что такое рекомпозиция тела

Рекомпозиция — это одновременное уменьшение жировой массы и увеличение мышечной. Это не про резкое похудение или экстремальную "сушку", а про постепенную трансформацию тела за счёт тренировок, питания и восстановления.

Для этого нужны две вещи:

силовые нагрузки — они запускают рост мышц.

кардио — помогает избавиться от лишнего жира.

Почему белок — ваш лучший друг

Чтобы мышцы росли, а жир уходил, организму нужен строительный материал — белок. Суточная норма: от 1,5 до 2 г на каждый килограмм массы тела.

Лучшие источники:

мясо, рыба, яйца

бобовые, орехи

Важно чередовать белковые продукты, чтобы организм получал все нужные аминокислоты.

Углеводы? Не враги!

Углеводы — источник энергии, без которой сил не хватит даже на подъём по лестнице. При рекомпозиции — 1-2 г углеводов на кг веса в сутки.

Полезные углеводы:

овощи и фрукты

цельнозерновой хлеб и крупы

продукты с низким гликемическим индексом

Старайтесь избегать резких скачков сахара в крови — они мешают сжиганию жира.

Жиры тоже нужны

Не бойтесь жиров — они важны для гормонального баланса и обмена веществ. Главное — качество и умеренность.

Полезные источники:

рыба

авокадо

растительные масла

Доля жиров в рационе — около 20-30% от общей калорийности.

Силовые тренировки: путь к телу мечты

Вот упражнения, которые действительно работают при рекомпозиции. Выполняйте их по 8-12 повторений, в 3-4 подхода.

Приседания со штангой

Развивают ноги и ягодицы.

Поставьте штангу на плечи, присядьте до угла в 90°, затем плавно вернитесь в исходное положение.

Жим гантелей лёжа

Работают грудь, плечи и трицепсы.

Лягте на скамью, выжмите гантели вверх до уровня груди, затем плавно опустите их обратно.

Французский жим

Идеален для трицепсов.

Поднимите гантели над головой, медленно опустите их за голову, сгибая локти, и вернитесь обратно.

Подтягивания на перекладине

Укрепляют спину и бицепсы.

Подтянитесь до уровня подбородка, затем плавно опуститесь.

Эти упражнения не требуют дорогого оборудования и при этом дают отличные результаты. Главное — техника, регулярность и восстановление.

Не забывайте про отдых

Тренировка — это только часть процесса. Восстановление — не менее важно.

Сон: не менее 7-8 часов в сутки

Массаж и растяжка: помогают мышцам расслабиться и восстанавливаться

Дни отдыха: тело должно успевать адаптироваться к нагрузкам

Продукты, которых лучше избегать

Если вы серьёзно настроены на трансформацию, ограничьте:

сахар и сладкие напитки

фастфуд и полуфабрикаты

продукты с трансжирами

Сделайте ставку на натуральные продукты: овощи, фрукты, зелень, цельные крупы.

Подытожим

Рекомпозиция тела — это не диета на неделю. Это образ жизни, в котором сочетаются умные тренировки, продуманное питание и качественный отдых. Главное — не гнаться за мгновенными результатами, а двигаться вперёд шаг за шагом.

