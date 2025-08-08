Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форосский кант в Крыму: панорамная точка над морем на высоте 660 метров
Неправильный прикус может вызывать головные боли и проблемы с осанкой — ортодонт Буторина
Запах цитруса, фольга и игрушки помогают отучить кошку лезть на стол
Военный эксперт Липовой: группировка ВСУ под Константиновкой фактически в огневом котле
Опытные садоводы советуют выращивать томаты под навесом для защиты от плесени
Банки.ру: россияне чаще покупают доллары, а продают евро
Дерматологи перечислили признаки аллергической реакции на косметические средства
Wiadomosci: предложения США Путину включают прекращение огня и снятие санкций
Алексей Воробьёв понял, что женщину нужно не только любить, но и слушать

Поднимаешь гантели 3 раза в неделю — и вот что становится с телом через месяц

Рекомпозиция тела поможет способствует одновременному набору мышц и сжиганию жира
3:58
Спорт

Мечтаете о стройном, подтянутом теле с рельефными мышцами и минимумом жира? Дело не только в спортзале — всё начинается с правильной стратегии. Рекомпозиция тела — это путь, при котором вы одновременно избавляетесь от лишнего жира и наращиваете мышечную массу. Звучит как фантастика? Нет, это наука, подкреплённая практикой.

Жим гантелей
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим гантелей

Что такое рекомпозиция тела

Рекомпозиция — это одновременное уменьшение жировой массы и увеличение мышечной. Это не про резкое похудение или экстремальную "сушку", а про постепенную трансформацию тела за счёт тренировок, питания и восстановления.

Для этого нужны две вещи:

  • силовые нагрузки — они запускают рост мышц.
  • кардио — помогает избавиться от лишнего жира.

Почему белок — ваш лучший друг

Чтобы мышцы росли, а жир уходил, организму нужен строительный материал — белок. Суточная норма: от 1,5 до 2 г на каждый килограмм массы тела.

Лучшие источники:

  • мясо, рыба, яйца
  • бобовые, орехи

Важно чередовать белковые продукты, чтобы организм получал все нужные аминокислоты.

Углеводы? Не враги!

Углеводы — источник энергии, без которой сил не хватит даже на подъём по лестнице. При рекомпозиции — 1-2 г углеводов на кг веса в сутки.

Полезные углеводы:

  • овощи и фрукты
  • цельнозерновой хлеб и крупы
  • продукты с низким гликемическим индексом

Старайтесь избегать резких скачков сахара в крови — они мешают сжиганию жира.

Жиры тоже нужны

Не бойтесь жиров — они важны для гормонального баланса и обмена веществ. Главное — качество и умеренность.

Полезные источники:

  • рыба
  • авокадо
  • растительные масла

Доля жиров в рационе — около 20-30% от общей калорийности.

Силовые тренировки: путь к телу мечты

Вот упражнения, которые действительно работают при рекомпозиции. Выполняйте их по 8-12 повторений, в 3-4 подхода.

Приседания со штангой
Развивают ноги и ягодицы.
Поставьте штангу на плечи, присядьте до угла в 90°, затем плавно вернитесь в исходное положение.

Жим гантелей лёжа
Работают грудь, плечи и трицепсы.
Лягте на скамью, выжмите гантели вверх до уровня груди, затем плавно опустите их обратно.

Французский жим
Идеален для трицепсов.
Поднимите гантели над головой, медленно опустите их за голову, сгибая локти, и вернитесь обратно.

Подтягивания на перекладине
Укрепляют спину и бицепсы.
Подтянитесь до уровня подбородка, затем плавно опуститесь.

Эти упражнения не требуют дорогого оборудования и при этом дают отличные результаты. Главное — техника, регулярность и восстановление.

Не забывайте про отдых

Тренировка — это только часть процесса. Восстановление — не менее важно.

  • Сон: не менее 7-8 часов в сутки
  • Массаж и растяжка: помогают мышцам расслабиться и восстанавливаться
  • Дни отдыха: тело должно успевать адаптироваться к нагрузкам

Продукты, которых лучше избегать

Если вы серьёзно настроены на трансформацию, ограничьте:

  • сахар и сладкие напитки
  • фастфуд и полуфабрикаты
  • продукты с трансжирами

Сделайте ставку на натуральные продукты: овощи, фрукты, зелень, цельные крупы.

Подытожим

Рекомпозиция тела — это не диета на неделю. Это образ жизни, в котором сочетаются умные тренировки, продуманное питание и качественный отдых. Главное — не гнаться за мгновенными результатами, а двигаться вперёд шаг за шагом.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
В Госдуме поддержали идею специальных сим-карт для детей
Китай нарастил экспорт, несмотря на американские пошлины
Военкор Стешин объяснил, зачем иностранные наемники продолжают ехать в зону СВО
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Профессор Богданов рассказал, для кого опасен новый продукт для похудения
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Профессор Богданов назвал два типа самых опасных диет
Работы, которые нужно выполнить в августе для урожая в следующем год
Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.