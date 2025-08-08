Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профессор Богданов назвал два типа самых опасных диет
Работы, которые нужно выполнить в августе для урожая в следующем год
Туристы могут увидеть замки Греции в Монемвасии, Нафплионе, Янине, Нафпактосе и Родосе
Свадебные костюмы для невест стали главным трендом этого лета, говорят стилисты
В Москве начал работу первый Select Перекрёсток с цифровыми сервисами и кафе — X5 Group
Жесткая вода и листья дуба помогают сохранить хруст огурцов
Герметизация шва между рамой и подоконником предотвращает сквозняки и плесень
Даже спущенные шины и царапины на кузове могут стать причиной остановки ГАИ
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию

Секретные упражнения на трапеции, которые укрепляют спину и пресс

Фитнес-тренировки Jukari Fit to Fly снижают уровень стресса и гиподинамии
4:00
Спорт

Когда обычный фитнес начинает надоедать, на помощь приходит нечто совершенно иное — Jukari Fit to Fly. Это не просто тренировка, а настоящий полёт в мир силы, гибкости и радости движения. Представьте, что вы не просто тренируетесь, а парите над землёй, выполняя акробатические элементы на трапеции — и всё это под контролем профессионального тренера.

Jukari Fit to Fly
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Jukari Fit to Fly

Тренировка, которая работает сразу на нескольких уровнях

Jukari Fit to Fly сочетает в себе гибкость, координацию и силовые элементы. Она укрепляет спину и мышцы кора, что особенно важно для тех, кто много времени проводит за рулём или сидит за компьютером.

Особенно приятно то, что каждый сам выбирает уровень нагрузки. Независимо от физической подготовки, вы сможете настроить тренировку под себя и получать от неё максимум пользы — без страха перегрузки.

Jukari Fit to Fly — не только эффективная система тренировок, но и незабываемый опыт. Под руководством профессиональных тренеров вы научитесь выполнять акробатические элементы, которые раньше казались невозможными.

Безопасность прежде всего

Все упражнения проходят на небольшой высоте, а под вами всегда будет мягкий мат. Это делает тренировку не только зрелищной, но и максимально безопасной. Даже если вы новичок, не бойтесь — инструкторы поддержат, помогут и направят.

Что вас ждёт на занятиях

1. Начало — в движении
Первая часть тренировки полна динамики: бег, прыжки, элементы на трапеции. Здесь вы почувствуете настоящую лёгкость и прилив энергии.

2. Сила тела
Вторая часть — более спокойная, но не менее полезная. Работа идёт с собственным весом: укрепляются мышцы ног, пресса, спины, плеч и ягодиц.

Иногда в финале трапецию заменяют петлями. Вы ложитесь на коврик, вставляете ноги в петли — и выполняете упражнения, напоминающие пилатес: скручивания, растяжка, работа над мышцами живота и бедер.

Эти упражнения, как и пилатес, предназначены для растяжки и укрепления мышц брюшной полости, ягодиц, бедер, спины и плеч.

Что нужно взять с собой

  • Фитнес-одежду
  • Удобную обувь
  • Коврик (по желанию)

FlySet — специальное оборудование — уже будет установлено в зале, вам не придётся ничего покупать.

Кому подойдёт Jukari Fit to Fly

Занятия особенно рекомендуются тем, кто:

  • Страдает от гиподинамии
  • Имеет недостаточную мышечную массу
  • Испытывает стресс, тревожность или признаки депрессии

Когда стоит отказаться от тренировки

Есть и противопоказания, при которых лучше выбрать другие виды активности:

  • Недавний инфаркт или инсульт
  • Проблемы с суставами (артрит, артроз)
  • Беременность

Что делает Jukari таким особенным

  • Нет места скуке. Занятие проходит весело и увлекательно — благодаря трапеции это почти как цирковое шоу.
  • Комплексный эффект. Одновременно прорабатываются руки, ноги, пресс, спина, ягодицы — всё тело в тонусе.
  • Психологическая разгрузка. Этот формат помогает снять стресс и почувствовать лёгкость — не только физическую, но и эмоциональную.

Jukari Fit to Fly — это уникальный формат тренировок, сочетающий в себе элементы акробатики, фитнеса и функциональной нагрузки. Он помогает не только укрепить основные группы мышц и развить выносливость, но и снизить уровень стресса, улучшить координацию и общее самочувствие. Благодаря доступности, безопасности и адаптивности к разному уровню подготовки, эта система становится отличным выбором для тех, кто ищет эффективный и необычный способ поддержания формы.

Уточнения

Гиподинами́я (пониженная подвижность, от греч. ὑπ — "под" и δύνᾰμις - "сила") — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц.

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана
Мировая кооперация
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Последние материалы
Проктолог Гусейнов: неправильный выбор велосипедного седла влияет на мужскую потенцию
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Садовод рассказала, как использовать пиво и соль против слизней на участке
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Эволюция пауков могла начаться в океане — выводы нейробиологов из США и Великобритании
Ксения Собчак зажигательно станцевала под Пугачёву и покорила Сеть
Тихая гавань венецианских чудес: кто не знает о Сант-Эразмо и его приключениях
Когда обрезать ремонтантную малину осенью: сроки для разных регионов
Axios: Трамп требует отставки нового гендиректора Intel из-за связей с Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.