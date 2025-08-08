Эти 5 нюансов разгоняют выносливость так, что даже интенсивная тренировка покажется лёгкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Если уж вы находите время для тренировки, логично хотеть максимум результата. Помимо очевидных вещей вроде сна, питания и воды, есть научно подтверждённые способы прокачать эффективность.

Мужчина отжимается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина отжимается

Свекольный сок — натуральная альтернатива спортивным напиткам. Согласно исследованию 2024 года в American Journal of Physiology, полстакана напитка за 2-3 часа до тренировки улучшает аэробную выносливость. Всё дело в нитратах, которые помогают доставлять больше кислорода к мышцам.

Правильный плейлист вместо подкаста способен изменить ход тренировки. Исследование 2017 года показало, что под энергичную музыку люди тренируются дольше. Не важно, быстрый это трек или медленный — главное, чтобы заряжал.

Кофе — ещё один мощный помощник. 200 мг кофеина примерно за час до старта (это 1-1,5 чашки) могут усилить как кардио, так и силовую работу. Главное — не переборщить: FDA рекомендует не превышать 400 мг в день.

Тренировка в компании — отличный стимул. Исследование Annals of Behavioral Medicine подтвердило: когда за вами кто-то наблюдает, вы стараетесь больше. Это называется эффектом Колера. По словам тренера Сидни Йоманс, напарник делает тренировку не только продуктивнее, но и приятнее.

Попробуйте тренироваться днём. Температура тела в это время чуть выше, мышцы "разогреты", что даёт преимущество. Плюс, исследование Diabetologia 2019 года показало: послеобеденные тренировки лучше стабилизируют уровень сахара.

Высокоинтенсивные интервалы (HIIT) — способ сжечь больше за меньшее время. Можно начать с простой схемы: 30 секунд ускорения, 1-2 минуты восстановления. Даже короткие спринты на прогулке работают.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
