"Куньлунь" исчез, но не просто так: Китайский хоккейный клуб меняет курс

Новое имя — новый старт. Китайский хоккейный клуб из КХЛ "Куньлунь Ред Стар" официально объявил о смене названия. Теперь команда будет выступать под именем "Шанхай Дрэгонс".
Информация появилась 7 августа. Как сообщает издание Известия, её опубликовала пресс-служба клуба. В Telegram-канале команда также поделилась видеопрезентацией нового названия, сопроводив её короткой фразой: "Новая эра, новые мы".
Ранее команда представляла Пекин, но фактически уже проводила домашние матчи в Шанхае. Изменение названия символизирует перезапуск бренда и, по всей видимости, полное переориентирование на аудиторию именно этого мегаполиса.
Клуб был основан в 2016 году и стал первым китайским участником КХЛ. Несмотря на сложные сезоны и частую смену состава, "Куньлунь" оставался важной частью стратегии по развитию хоккея в Китае.
