"Куньлунь" исчез, но не просто так: Китайский хоккейный клуб меняет курс

Клуб КХЛ "Куньлунь Ред Стар" сменил название на "Шанхай Дрэгонс" — пресс-служба
1:05
Спорт

Новое имя — новый старт. Китайский хоккейный клуб из КХЛ "Куньлунь Ред Стар" официально объявил о смене названия. Теперь команда будет выступать под именем "Шанхай Дрэгонс".

Матч по хоккею
Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Матч по хоккею

Информация появилась 7 августа. Как сообщает издание Известия, её опубликовала пресс-служба клуба. В Telegram-канале команда также поделилась видеопрезентацией нового названия, сопроводив её короткой фразой: "Новая эра, новые мы".

Что это значит

Ранее команда представляла Пекин, но фактически уже проводила домашние матчи в Шанхае. Изменение названия символизирует перезапуск бренда и, по всей видимости, полное переориентирование на аудиторию именно этого мегаполиса.

Кратко о клубе

Клуб был основан в 2016 году и стал первым китайским участником КХЛ. Несмотря на сложные сезоны и частую смену состава, "Куньлунь" оставался важной частью стратегии по развитию хоккея в Китае.

Уточнения

Хокке́й с ша́йбой хокке́й на льду — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
