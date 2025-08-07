Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
EasyJet расследует: подросток с аутизмом улетел в Милан вместо Лондона
Огуречные пауки имеют длину всего 6 мм и могут быть найдены в Великобритании
Пирцхалава назвал причиной конфликта с Гребенщиковым наркотики и национализм
Ванная комната — худшее место для хранения духов из-за нестабильной температуры
Как обрезать лилии после цветения без вреда для следующего сезона — советы садоводов
Эффект от крема зависит не от бренда, а от этих действий
Дизель экономичнее бензина на 15–25%, но требует сложного обслуживания
Продуктивность при недосыпе: зарядка и смена активности помогут вам продержаться
Кулинары используют томатную пасту и муку для густой мясной подливы

Рывок после ребрендинга: ЧБК начал с игрока, который рушит баскетбольные шаблоны

ЧБК подписал центрового с нестандартными данными — Нэйт Поллард из США
2:42
Спорт

Баскетбольный клуб из Челябинска подписал легионера, который не вписывается в привычные параметры своей позиции. И это его преимущество. Первым новичком обновлённого ЧБК (ранее — "Челбаскет") стал Нэйт Поллард-младший. Американский центровой заключил контракт на один сезон. Подписание игрока совпало с ребрендингом клуба: сменой названия, логотипа и формы.

баскетбол
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License
баскетбол

Центровой, который играет не как центровой

Нэйт Поллард — игрок нестандартного типажа. По меркам классического центрового он невысок, зато отличается подвижностью, мощным размахом рук и агрессивной манерой защиты. Эти качества позволяли ему лидировать по блок-шотам в своих предыдущих командах.

"Поллард-младший — невысокий для своей позиции, но быстрый и с большим размахом рук. За счёт этого он лидировал по блок-шотам в своих командах." — охарактеризовал новичка спортивный директор ЧБК Сергей Доманов

От Аризоны до Финляндии

Начинал Поллард в американской NCAA — сначала в колледже Восточной Аризоны, затем в Университете восточного побережья Мэриленда, сообщает kursdela.biz.

Последние два сезона он провёл в Финляндии, где защищал цвета "Кипины Аанекоски" и одного из лидеров лиги — "Кархубаскет Каухайоки". В сезоне 2024/25 выдал 17 дабл-даблов в 38 матчах и показывал стабильную статистику:

  • 11,7 очка

  • 9,5 подбора

  • 2,5 передачи

  • 1,6 перехвата

  • 1,2 блок-шота
    (в среднем за 25 минут на паркете)

Что говорят болельщики

Пока реакция фанатов — сдержанная. Сравнить финскую лигу и российскую Суперлигу сложно, особенно когда большинство болельщиков этих матчей никогда не видели.

"Да будет так. Дай Господи ему и команде показать хорошую игру! Будем посмотреть", — написал один из поклонников клуба по имени Андрей.

ЧБК продолжает собирать команду

Поллард стал не первым темнокожим легионером, подписанным ЧБК этим летом. Ранее состав пополнил Кортез Эдвардс, атакующий защитник, которому 28 лет. Он тоже знаком с финским чемпионатом — играл за "ЛоКоКо Байзонс Лоимаа", а также становился чемпионом Великобритании с "Ньюкасл Иглз". Последний сезон провёл в румынском "Динамо" из Бухареста.

Уточнения

Центровой (англ. Center), или пятый номер, — позиция игрока в баскетбольной команде.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Елена Товстик впервые высказалась после скандала с изменой мужа
Шоу-бизнес
Елена Товстик впервые высказалась после скандала с изменой мужа Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Ксения Собчак о новом образе Урганта: мимикрирование под итальянца прошло успешно!
По закону забор на границе участков считается совместной собственностью
Американский врач Сетхи рекомендует японскую ходьбу "3-3" пожилым
Эксперты по тайм-менеджменту: автоматические ответы и календарь помогут снизить нагрузку в отпуске
Инвестиции "Акрона" на Талицкий ГОК и модернизацию площадки в Новгороде
Сулавеси: каменные орудия возрастом 1,4 миллиона лет найдены в Индонезии
Названа ошибка, из-за которой шея стареет раньше времени
Ветеринары: пожилых кошек нужно кормить чаще и меньшими порциями
Медики предупредили о рисках дефицита и передозировки витамина D
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.