Рывок после ребрендинга: ЧБК начал с игрока, который рушит баскетбольные шаблоны

ЧБК подписал центрового с нестандартными данными — Нэйт Поллард из США

2:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Баскетбольный клуб из Челябинска подписал легионера, который не вписывается в привычные параметры своей позиции. И это его преимущество. Первым новичком обновлённого ЧБК (ранее — "Челбаскет") стал Нэйт Поллард-младший. Американский центровой заключил контракт на один сезон. Подписание игрока совпало с ребрендингом клуба: сменой названия, логотипа и формы.

Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License баскетбол

Центровой, который играет не как центровой

Нэйт Поллард — игрок нестандартного типажа. По меркам классического центрового он невысок, зато отличается подвижностью, мощным размахом рук и агрессивной манерой защиты. Эти качества позволяли ему лидировать по блок-шотам в своих предыдущих командах.

"Поллард-младший — невысокий для своей позиции, но быстрый и с большим размахом рук. За счёт этого он лидировал по блок-шотам в своих командах." — охарактеризовал новичка спортивный директор ЧБК Сергей Доманов

От Аризоны до Финляндии

Начинал Поллард в американской NCAA — сначала в колледже Восточной Аризоны, затем в Университете восточного побережья Мэриленда, сообщает kursdela.biz.

Последние два сезона он провёл в Финляндии, где защищал цвета "Кипины Аанекоски" и одного из лидеров лиги — "Кархубаскет Каухайоки". В сезоне 2024/25 выдал 17 дабл-даблов в 38 матчах и показывал стабильную статистику:

11,7 очка

9,5 подбора

2,5 передачи

1,6 перехвата

1,2 блок-шота

(в среднем за 25 минут на паркете)

Что говорят болельщики

Пока реакция фанатов — сдержанная. Сравнить финскую лигу и российскую Суперлигу сложно, особенно когда большинство болельщиков этих матчей никогда не видели.

"Да будет так. Дай Господи ему и команде показать хорошую игру! Будем посмотреть", — написал один из поклонников клуба по имени Андрей.

ЧБК продолжает собирать команду

Поллард стал не первым темнокожим легионером, подписанным ЧБК этим летом. Ранее состав пополнил Кортез Эдвардс, атакующий защитник, которому 28 лет. Он тоже знаком с финским чемпионатом — играл за "ЛоКоКо Байзонс Лоимаа", а также становился чемпионом Великобритании с "Ньюкасл Иглз". Последний сезон провёл в румынском "Динамо" из Бухареста.

Уточнения

Центровой (англ. Center), или пятый номер, — позиция игрока в баскетбольной команде.

