Забудьте о скручиваниях: фитнес-лайфхак для мощного кора — ваш пресс скажет спасибо

Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц

Если вы мечтаете о рельефном прессе, но устали от бесконечных скручиваний, у фитнес-эксперта Ирины Ротач есть конкретное решение.

В интервью изданию Men Today она заявила: лучший инструмент для прокачки кора — ролик для пресса.

По словам Ротач, это простое устройство активирует не только прямую и косые мышцы живота, но и поперечную, а также широчайшие мышцы спины, плечи и стабилизаторы корпуса. Главное упражнение — раскатка — превращается в настоящую тренировку всего центрального отдела тела.

Эксперт подчёркивает, что эффективность упражнения напрямую зависит от техники. Контроль таза, медленное движение и стабильное положение корпуса — критически важны.

Избегайте типичных ошибок: согнутые локти, расслабленные ягодицы и рывки. Только при чёткой технике тренировка даст результат и останется безопасной для поясницы.

Для начинающих Ирина рекомендует ограничиться 1-3 подходами по 5-10 повторений. Даже в таком объёме раскатки быстро дают понять, насколько глубоко задействован пресс. А со временем, по мере укрепления мышц, нагрузку можно увеличивать.

