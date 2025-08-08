Забудьте о скручиваниях: фитнес-лайфхак для мощного кора — ваш пресс скажет спасибо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Если вы мечтаете о рельефном прессе, но устали от бесконечных скручиваний, у фитнес-эксперта Ирины Ротач есть конкретное решение.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В интервью изданию Men Today она заявила: лучший инструмент для прокачки кора — ролик для пресса.

По словам Ротач, это простое устройство активирует не только прямую и косые мышцы живота, но и поперечную, а также широчайшие мышцы спины, плечи и стабилизаторы корпуса. Главное упражнение — раскатка — превращается в настоящую тренировку всего центрального отдела тела.

Эксперт подчёркивает, что эффективность упражнения напрямую зависит от техники. Контроль таза, медленное движение и стабильное положение корпуса — критически важны.

Избегайте типичных ошибок: согнутые локти, расслабленные ягодицы и рывки. Только при чёткой технике тренировка даст результат и останется безопасной для поясницы.

Для начинающих Ирина рекомендует ограничиться 1-3 подходами по 5-10 повторений. Даже в таком объёме раскатки быстро дают понять, насколько глубоко задействован пресс. А со временем, по мере укрепления мышц, нагрузку можно увеличивать.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

