Санкции сработали наоборот: как неожиданно изменился спорт в условиях ограничений

Каратист Шиловских заявил о росте внутренних турниров на фоне санкций
2:34
Спорт

Изоляция, запреты, ограничения — всё это могло бы парализовать отечественный спорт. Но вместо тишины возникло движение: внутри страны начала расти конкуренция. Эту мысль озвучил чемпион Европы по карате Сергей Шиловских.

Каратисты
Фото: commons.wikimedia.org by ShogunTokugawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каратисты

"Ты не знаешь, где ты — и это тяжело"

Сергей не скрывает: отсутствие международных стартов — это большой минус. Спортсмены теряют ориентиры, не могут увидеть, как изменилась техника, какие стили преобладают, каков уровень соперников.

"Карате всегда было видом спорта, в котором важна международная конкуренция. Ты должен видеть, где ты по уровню, с кем борешься, каковы тенденции, что нового появляется в технике. Сейчас этого почти нет. Отсутствие международных стартов замыкает атлетов в рамках страны." — говорит Сергей Шиловских.

Но что-то пошло не по пессимистичному сценарию

Несмотря на ограниченный доступ к международным стартам, российский спорт не застыл. Напротив — начался сдвиг внутрь страны. Как сообщает Газета.Ru, и регионах стало заметно больше турниров, спортивные федерации активизировались, а многие опытные спортсмены ушли в тренерскую работу: открыли собственные школы, развивают клубное движение, вкладываются в молодёжь.
Система не остановилась — она просто начала перестраиваться под новые условия. Это, конечно, не идеальный путь, но он доказывает, что даже в ограниченном пространстве возможно развитие.

Как санкции повлияли на российский спорт

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным стартам. С конца 2023-го правила смягчились: участие возможно, но только под нейтральным флагом и без использования национальной символики.

На Олимпийские игры 2024 года в Париже от России поехали всего 15 атлетов. Им запрещено было использовать флаг, герб и гимн. И всё же, даже в таких условиях, спортивное сообщество не замерло.

Неудобно, но не смертельно

Слова Сергея Шиловских звучат как важное напоминание: кризис — это не конец, а шанс изменить правила игры. Российский спорт сейчас переживает непростую трансформацию, но, похоже, сдаваться никто не собирается.

Уточнения

Карате́ (также распространено написание каратэ, более точно отражающее русское произношение; яп. 空手道 каратэ-до: "путь пустой руки" или 空手 каратэ [ka'ɽate] "пустая рука") — японское боевое искусство, система защиты и нападения.

