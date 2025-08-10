Не тренажёры и не диеты: что на самом деле работает против обвисшего живота

Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Даже у стройных людей может появляться обвисший живот — эта зона считается одной из самых проблемных, особенно у женщин. Причины могут быть разными: слабые мышцы пресса, гормональные изменения, малоподвижный образ жизни, неправильная осанка. Особенно заметен живот становится с возвращением моды на укороченные топы и низкие джинсы, где скрыть выступающий силуэт под одеждой уже не получится.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Однако решить эту проблему можно и без изнуряющих тренировок. Достаточно регулярно выполнять простые, но эффективные упражнения, которые одновременно укрепляют мышцы живота и запускают жиросжигание. Главное — делать их осознанно и систематически.

Какие упражнения подойдут

При выборе упражнений важно ориентироваться не только на прокачку пресса, но и на кардио-нагрузку — она ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир. В этом подходе акцент делается на сочетании динамики и напряжения.

По горам

Это упражнение относится к высокоинтенсивной кардио-нагрузке и одновременно прорабатывает корпус.

Примите положение планки на прямых руках.

Начинайте поочерёдно подтягивать колени к груди, сохраняя ритм и не опуская таз.

Движения должны быть быстрыми и энергичными, будто человек карабкается по горной поверхности.

Выполняйте в течение 30-60 секунд, затем отдохните и повторите.

Пружинка лёжа

Упражнение активно включает нижнюю часть пресса и мышцы таза.

Лягте на спину, согните ноги в коленях и приподнимите их от пола.

Медленно выпрямляйте ноги вверх, одновременно приподнимая таз — как бы отталкиваясь от пола.

Совершайте небольшие "пружинящие" движения вверх, удерживаясь в пиковой точке.

Повторите 15-20 раз в 2-3 подходах.

Велосипед

Классика, которая остаётся одной из самых эффективных практик для пресса.

Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.

Поднимите ноги вверх и согните их под углом 90 градусов.

Поочерёдно выпрямляйте одну ногу, при этом вторая остаётся согнутой, как при вращении педалей.

Важно сохранять контроль над корпусом и не отрывать поясницу от пола.

Продолжительность — 30-60 секунд на подход, всего 2-3 подхода.

Эти упражнения можно выполнять дома, без специального оборудования. Главное — делать их регулярно, хотя бы 3-4 раза в неделю. Параллельно рекомендуется следить за питанием и водным балансом, поскольку от этого напрямую зависит внешний вид живота и общее состояние организма.

Уже через пару недель такой практики можно заметить не только подтянутый живот, но и улучшение осанки, лёгкость в теле и повышение выносливости.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

