Не тренажёры и не диеты: что на самом деле работает против обвисшего живота

Кардио-упражнения по горам и велосипед помогают убрать обвисший живот
Спорт

Даже у стройных людей может появляться обвисший живот — эта зона считается одной из самых проблемных, особенно у женщин. Причины могут быть разными: слабые мышцы пресса, гормональные изменения, малоподвижный образ жизни, неправильная осанка. Особенно заметен живот становится с возвращением моды на укороченные топы и низкие джинсы, где скрыть выступающий силуэт под одеждой уже не получится.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Однако решить эту проблему можно и без изнуряющих тренировок. Достаточно регулярно выполнять простые, но эффективные упражнения, которые одновременно укрепляют мышцы живота и запускают жиросжигание. Главное — делать их осознанно и систематически.

Какие упражнения подойдут

При выборе упражнений важно ориентироваться не только на прокачку пресса, но и на кардио-нагрузку — она ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир. В этом подходе акцент делается на сочетании динамики и напряжения.

По горам

Это упражнение относится к высокоинтенсивной кардио-нагрузке и одновременно прорабатывает корпус.

  • Примите положение планки на прямых руках.

  • Начинайте поочерёдно подтягивать колени к груди, сохраняя ритм и не опуская таз.

  • Движения должны быть быстрыми и энергичными, будто человек карабкается по горной поверхности.

  • Выполняйте в течение 30-60 секунд, затем отдохните и повторите.

Пружинка лёжа

Упражнение активно включает нижнюю часть пресса и мышцы таза.

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и приподнимите их от пола.

  • Медленно выпрямляйте ноги вверх, одновременно приподнимая таз — как бы отталкиваясь от пола.

  • Совершайте небольшие "пружинящие" движения вверх, удерживаясь в пиковой точке.

  • Повторите 15-20 раз в 2-3 подходах.

Велосипед

Классика, которая остаётся одной из самых эффективных практик для пресса.

  • Лягте на спину, согните ноги и поставьте стопы на пол.

  • Поднимите ноги вверх и согните их под углом 90 градусов.

  • Поочерёдно выпрямляйте одну ногу, при этом вторая остаётся согнутой, как при вращении педалей.

  • Важно сохранять контроль над корпусом и не отрывать поясницу от пола.

  • Продолжительность — 30-60 секунд на подход, всего 2-3 подхода.

Эти упражнения можно выполнять дома, без специального оборудования. Главное — делать их регулярно, хотя бы 3-4 раза в неделю. Параллельно рекомендуется следить за питанием и водным балансом, поскольку от этого напрямую зависит внешний вид живота и общее состояние организма.

Уже через пару недель такой практики можно заметить не только подтянутый живот, но и улучшение осанки, лёгкость в теле и повышение выносливости.

Уточнения

