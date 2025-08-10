Никаких тренеров и абонементов: отжимания, которые прокачают тело за 15 минут в день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Отжимания — базовое, но очень эффективное упражнение, которое задействует грудные мышцы, трицепсы, плечи и корпус. Однако даже такая простая на первый взгляд нагрузка требует точной техники. Неправильное выполнение может не только снизить эффективность, но и привести к травмам.

Ошибка № 1: прогиб в пояснице

Одна из самых частых ошибок при отжиманиях — это провисание спины. Такое положение создаёт избыточную нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Чтобы этого избежать, важно активировать мышцы спины и корпуса. Визуализируйте: будто вы сжимаете грецкий орех между лопатками, когда опускаетесь вниз. Это помогает удерживать правильное положение корпуса и улучшает включение верхней части спины.

Во время упражнения туловище должно оставаться прямым от пяток до макушки. Живот подтянут, ягодицы напряжены, плечи отведены от ушей. На каждом повторении корпус опускается к полу за счёт сгибания рук, но без потери общей линии тела.

Ошибка № 2: отжимания с колен

Часто новички начинают тренировки с отжиманий с колен. Однако такая техника снижает активность важных стабилизаторов — в первую очередь, ягодичных мышц. В результате переход к классическим отжиманиям с прямым телом даётся с большим трудом.

Лучший способ научиться отжиматься — это использовать наклонную поверхность. Начать можно с высокой скамьи, подоконника или другого устойчивого возвышения. По мере прогресса уровень поверхности опускается, пока не удаётся выполнять классические отжимания от пола. Такой способ развивает силу и технику одновременно, не отключая важные мышечные группы.

Отжимания в тренировочном плане

Отжимания можно выполнять ежедневно, особенно если они входят в общую схему тренировки. Это отличная нагрузка в день проработки груди, а также способ включить движение в течение дня. Главное — не забывать о балансе. Любое движение на толчок должно быть уравновешено работой на тягу. Это особенно важно для здоровья плеч и осанки.

Для прогрессии достаточно 3-4 подходов по 12-15 повторений. При необходимости количество повторений и сложность можно увеличивать — например, переходить к отжиманиям на одной руке или добавлять отягощение.

