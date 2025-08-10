Ноги благодарят, а тело летает: движения, которые надо делать после долгой ходьбы

Упражнения с мячом и валиком помогают расслабить мышцы ног — советы специалистов

Продолжительная прогулка — отличный способ держать себя в форме, но она может оставлять ощущение тяжести в ногах. Чтобы избежать напряжения в суставах и мышцах, достаточно выполнять несколько простых упражнений. Регулярная практика помогает улучшить подвижность стоп, коленей, бёдер и таза, а также снизить усталость и повысить общий тонус тела.

Работа с пальцами ног

Это упражнение помогает активизировать мелкие мышцы стоп и улучшить контроль над движениями:

Большой палец одной ноги размещают на мягком мячике — подойдёт теннисный, массажный или мяч для йоги. В качестве альтернативы можно использовать свёрнутое полотенце или коврик. Остальная часть стопы должна оставаться на полу. В таком положении необходимо задержаться на 30 секунд. Далее следует выполнить 10 лёгких надавливаний пальцем на мяч. Завершает упражнение серия подъёмов и опусканий пятки, имитирующих шаг — 10-15 раз. После этого упражнение повторяют на другой ноге.

Растяжка для икроножных мышц

Это упражнение помогает растянуть заднюю поверхность ноги и снять напряжение в икроножной мышце:

На пол кладут половинку поролонового валика, плотное полотенце или скрученный коврик. Одну стопу босиком ставят так, чтобы подушечка находилась на возвышении, а пятка — на полу. Тело удерживают в вертикальном положении и делают небольшой шаг вперёд другой ногой. В таком положении остаются на 30-60 секунд, затем меняют ногу.

Мягкое воздействие на колени

Упражнение направлено на расслабление четырёхглавой мышцы и улучшение подвижности в коленном суставе:

Лёжа на животе, под переднюю часть бедра подкладывают мяч. При наличии пары мячей их можно разместить под обеими ногами одновременно. Делают несколько глубоких вдохов. Затем начинают попеременно напрягать и расслаблять мышцы бедра, позволяя им "втягиваться" в мяч — 15-20 повторений. После этого тело слегка покачивают, перекатывая мяч от колена к бедру. При возникновении напряжения — делают дополнительную серию напряжений и расслаблений. Продолжительность упражнения — от 2 до 5 минут.

Работа с ягодичными мышцами

Это упражнение помогает снять напряжение в области таза и поясницы:

Необходимо лечь на спину и разместить два мяча (терапевтических, теннисных или для йоги) под внешнюю сторону бедра. Перемещая тело, мячи перекатывают в направлении от бедра к копчику. Выполнение упражнения занимает 2-3 минуты, после чего его повторяют на второй стороне.

Упражнение для таза

Упражнение задействует мышцы внешней стороны бедра и способствует улучшению стабильности таза:

Стоя у стены или рядом со стулом, одну ногу помещают на устойчивое возвышение — блок для йоги, книгу или небольшую коробку. Оба колена держат выпрямленными. "Плавающую" ногу опускают к полу, растягивая при этом мышцы опорной ноги. Затем возвращают ногу в исходное положение, слегка приподнимая её вверх за счёт напряжения мышц бедра. Повторяют подъёмы и опускания несколько раз, затем переходят на другую сторону.

