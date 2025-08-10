Ноги благодарят, а тело летает: движения, которые надо делать после долгой ходьбы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:31
Спорт

Продолжительная прогулка — отличный способ держать себя в форме, но она может оставлять ощущение тяжести в ногах. Чтобы избежать напряжения в суставах и мышцах, достаточно выполнять несколько простых упражнений. Регулярная практика помогает улучшить подвижность стоп, коленей, бёдер и таза, а также снизить усталость и повысить общий тонус тела.

Отёк ног
Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отёк ног

Работа с пальцами ног

Это упражнение помогает активизировать мелкие мышцы стоп и улучшить контроль над движениями:

  1. Большой палец одной ноги размещают на мягком мячике — подойдёт теннисный, массажный или мяч для йоги. В качестве альтернативы можно использовать свёрнутое полотенце или коврик.

  2. Остальная часть стопы должна оставаться на полу. В таком положении необходимо задержаться на 30 секунд.

  3. Далее следует выполнить 10 лёгких надавливаний пальцем на мяч.

  4. Завершает упражнение серия подъёмов и опусканий пятки, имитирующих шаг — 10-15 раз.

  5. После этого упражнение повторяют на другой ноге.

Растяжка для икроножных мышц

Это упражнение помогает растянуть заднюю поверхность ноги и снять напряжение в икроножной мышце:

  1. На пол кладут половинку поролонового валика, плотное полотенце или скрученный коврик.

  2. Одну стопу босиком ставят так, чтобы подушечка находилась на возвышении, а пятка — на полу.

  3. Тело удерживают в вертикальном положении и делают небольшой шаг вперёд другой ногой.

  4. В таком положении остаются на 30-60 секунд, затем меняют ногу.

Мягкое воздействие на колени

Упражнение направлено на расслабление четырёхглавой мышцы и улучшение подвижности в коленном суставе:

  1. Лёжа на животе, под переднюю часть бедра подкладывают мяч. При наличии пары мячей их можно разместить под обеими ногами одновременно.

  2. Делают несколько глубоких вдохов.

  3. Затем начинают попеременно напрягать и расслаблять мышцы бедра, позволяя им "втягиваться" в мяч — 15-20 повторений.

  4. После этого тело слегка покачивают, перекатывая мяч от колена к бедру. При возникновении напряжения — делают дополнительную серию напряжений и расслаблений. Продолжительность упражнения — от 2 до 5 минут.

Работа с ягодичными мышцами

Это упражнение помогает снять напряжение в области таза и поясницы:

  1. Необходимо лечь на спину и разместить два мяча (терапевтических, теннисных или для йоги) под внешнюю сторону бедра.

  2. Перемещая тело, мячи перекатывают в направлении от бедра к копчику.

  3. Выполнение упражнения занимает 2-3 минуты, после чего его повторяют на второй стороне.

Упражнение для таза

Упражнение задействует мышцы внешней стороны бедра и способствует улучшению стабильности таза:

  1. Стоя у стены или рядом со стулом, одну ногу помещают на устойчивое возвышение — блок для йоги, книгу или небольшую коробку.

  2. Оба колена держат выпрямленными. "Плавающую" ногу опускают к полу, растягивая при этом мышцы опорной ноги.

  3. Затем возвращают ногу в исходное положение, слегка приподнимая её вверх за счёт напряжения мышц бедра.

  4. Повторяют подъёмы и опускания несколько раз, затем переходят на другую сторону.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
