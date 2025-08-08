Ястребы возвращаются: названы даты домашних матчей Авангарда

У болельщиков омского "Авангарда" появился повод строить планы на осень — Континентальная хоккейная лига обнародовала даты домашних матчей команды на сезон 2025/26. И хотя сезон стартует в начале сентября, "ястребы" вступят в игру чуть позже — и начнут сразу с противостояния с серьёзным соперником.
"Авангард" пропустит матч открытия сезона — первый поединок омской команды запланирован на 8 сентября, и он станет одиннадцатым в турнирной сетке чемпионата.
Соперником обновлённого состава "ястребов" станет казанский "Ак Барс". В этом сезоне у команды — множество свежих лиц и новое сочетание звеньев, так что болельщиков ждёт масса интересных сюрпризов на льду.
После стартовой игры, омичи проведут ещё три домашних матча:
11 сентября — против хабаровского "Амура"
13 сентября — встреча с московским "Динамо"
15 сентября — матч с минским "Динамо"
Таким образом, с 8 по 15 сентября болельщики увидят 4 домашних поединка, которые помогут команде набрать темп и отработать игровые связки на домашнем льду, сообщает gorod55.ru
Следующий этап — первый выездной матч, который состоится 21 сентября в Казани. Противостоять "ястребам" снова будет "Ак Барс", но уже в домашнем для казанцев "Татнефть-Арене".
Регулярный чемпионат продлится до конца марта. За это время "Авангард" сыграет 68 матчей (без учёта плей-офф). Расписание игр на вылет появится позже — когда определятся участники стадии плей-офф.
Для тех, кто не хочет пропустить ни одной домашней встречи, доступны абонементы на весь сезон. Информация о ценах и местах опубликована на официальном сайте клуба.
