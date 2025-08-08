Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
Как избавиться от ос на участке — рекомендации садоводов
Обезьяний слизень имеет густую шерсть на щупальцах, покрытых чёрными шипами
Приятно и полезно: сигналы, что массаж даёт реальную пользу
Диетологи: жирная пища и кофе замедляют восстановление при ОРВИ
Мария Погребняк сравнила семейную и холостяцкую жизни
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания

Ястребы возвращаются: названы даты домашних матчей Авангарда

Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
2:13
Спорт

У болельщиков омского "Авангарда" появился повод строить планы на осень — Континентальная хоккейная лига обнародовала даты домашних матчей команды на сезон 2025/26. И хотя сезон стартует в начале сентября, "ястребы" вступят в игру чуть позже — и начнут сразу с противостояния с серьёзным соперником.

Арена хоккейного клуба "Авангард", Омск
Фото: wikimedia.org by Крылов Иван, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арена хоккейного клуба "Авангард", Омск

Первый матч — 8 сентября против "Ак Барса"

"Авангард" пропустит матч открытия сезона — первый поединок омской команды запланирован на 8 сентября, и он станет одиннадцатым в турнирной сетке чемпионата.

Соперником обновлённого состава "ястребов" станет казанский "Ак Барс". В этом сезоне у команды — множество свежих лиц и новое сочетание звеньев, так что болельщиков ждёт масса интересных сюрпризов на льду.

Домашняя серия сентября: 4 матча за неделю

После стартовой игры, омичи проведут ещё три домашних матча:

  • 11 сентября — против хабаровского "Амура"

  • 13 сентября — встреча с московским "Динамо"

  • 15 сентября — матч с минским "Динамо"

Таким образом, с 8 по 15 сентября болельщики увидят 4 домашних поединка, которые помогут команде набрать темп и отработать игровые связки на домашнем льду, сообщает gorod55.ru

Первый выезд — тоже к "Ак Барсу"

Следующий этап — первый выездной матч, который состоится 21 сентября в Казани. Противостоять "ястребам" снова будет "Ак Барс", но уже в домашнем для казанцев "Татнефть-Арене".

Всего — 68 игр до весны

Регулярный чемпионат продлится до конца марта. За это время "Авангард" сыграет 68 матчей (без учёта плей-офф). Расписание игр на вылет появится позже — когда определятся участники стадии плей-офф.

Билеты уже в продаже

Для тех, кто не хочет пропустить ни одной домашней встречи, доступны абонементы на весь сезон. Информация о ценах и местах опубликована на официальном сайте клуба.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе
Гренада, республика подводных чудес: остров специй скрывает пляж, который вас поразит
Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной
Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.