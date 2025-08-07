Всё по плану — и всё мимо: какие тренировки вредят фигуре и суставам

Кажется, вы всё делаете правильно: регулярно тренируетесь, выкладываетесь на максимум, а результата — нет. Либо мышцы не растут, либо появляется неприятный дискомфорт. Знакомо? Возможно, дело не в усилиях, а в технике.
Ошибки в базовых упражнениях незаметны на первый взгляд, но именно они обнуляют весь эффект. Рассказываем, что вы делаете не так — и как исправить.
Если при приседе колени сильно выходят за носки, а спина округляется — поздравляем, вы почти полностью обесценили упражнение. Такой вариант не только бесполезен, но и опасен.
Правильно:
отводите таз назад, как будто хотите сесть на стул;
держите спину прямой, сохраняя естественный прогиб в пояснице;
не гонитесь за глубиной, пока техника не отточена.
Если ваши локти при отжиманиях торчат строго в стороны под углом 90°, вы напрягаете не грудь, а плечевые суставы. Это путь к травмам.
Правильно:
локти направлены назад под углом примерно 45°;
корпус напряжён, спина прямая, шея — продолжение позвоночника.
Провисающий живот и торчащие вверх бёдра превращают планку в бессмысленную муку. Это упражнение работает, только если тело — как доска.
Правильно:
прямая линия от пяток до макушки;
втянутый живот и напряжённые ягодицы;
никаких "провалов" в пояснице.
Если вы тянете штангу, округляя спину, особенно с большим весом, рискуете остаться без позвоночника. Это не преувеличение.
Правильно:
сохраняйте естественный прогиб в пояснице;
движение начинается с толчка ног, а не с "взлёта" спины;
штанга идёт вдоль ног, максимально близко к телу.
Выпады кажутся простыми, но неправильная длина шага сводит их эффект к нулю. Слишком коротко — и колени перегружены. Слишком длинно — и нагрузка уходит от ягодиц.
Правильно:
оба колена в нижней точке под углом 90°;
спина прямая, корпус вертикален.
Если вы "запрыгиваете" на перекладину, не выпрямляете руки внизу и не дотягиваетесь грудью до перекладины — вы тренируете не мышцы, а эго.
Правильно:
полный амплитудный подъём и опускание;
без раскачек и рывков;
только сила мышц — никаких инерционных "хитростей".
Если поясница отрывается от скамьи, вы переносите нагрузку с грудных мышц на плечи и трицепсы. Это снижает эффективность и увеличивает риск.
Правильно:
таз, лопатки и голова — прижаты к скамье;
поясничный прогиб — естественный, не искусственно усиленный.
Если руки за головой, и вы тянете себя за шею вверх — ждите проблем с позвоночником, а не кубиков.
Правильно:
руки скрестно на груди;
движение — только за счёт пресса, без отрыва поясницы от пола.
Многие пытаются взять "потяжелее", жертвуя техникой. В итоге — ни результата, ни прогресса, только риск. Лучше меньше повторений, но с идеальной формой.
