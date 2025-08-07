Спорт должен бодрить, но вы чувствуете слабость? Вот что стоит проверить в первую очередь

Сильная нагрузка, жара или добавки могут стать причиной тошноты при занятиях спортом — тренеры

3:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вместо бодрости — слабость и тошнота? Вы не одиноки. Ощущение, будто "подступает к горлу" во время или после занятий спортом, знакомо как новичкам, так и людям с отличной физической формой. И хотя это довольно распространённое явление, причин у него может быть несколько — от перегрева до слишком плотного перекуса перед залом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес выгорание

Разберёмся, почему это происходит и что можно с этим сделать, чтобы спорт снова приносил удовольствие, а не неприятные ощущения.

Что говорят исследования

По данным обзора 2019 года, более 70% спортсменов испытывают тошноту после интенсивных тренировок. Особенно часто это происходит у тех, кто занимается на пределе: спринтеры, футболисты, кроссфитеры и другие, чьи занятия требуют максимальной отдачи.

Основные причины

Причины тошноты могут быть разными — от перегрева и неправильного питания до реакции на препараты. Важно уметь распознать, какая именно из них сработала в вашем случае.

Слишком высокая нагрузка

Когда вы тренируетесь в высоком темпе, организм резко направляет кровь к сердцу, лёгким и мышцам, а пищеварительная система остаётся "обделённой". Из-за этого и возникает ощущение подташнивания. Вдобавок скачки давления могут вызвать головокружение и общую слабость.

Обезвоживание или нехватка соли

Потоотделение — это не только вода, но и минералы, в первую очередь натрий. Если вы пьёте мало, кровь густеет, температура тела растёт, а самочувствие — ухудшается. А если тренировка длится больше часа и вы пьёте только воду без электролитов — может развиться гипонатриемия: уровень натрия падает, и появляются головные боли, тошнота и даже спутанность сознания.

Жара, духота и высота

Высокая температура или плохая вентиляция — тяжёлое испытание для организма. Плюс, тренировки в горах или при пониженном давлении тоже могут вызвать головокружение и тошноту из-за нехватки кислорода.

Если вы занимаетесь в зале без вентиляции, следите за температурой (оптимум — +20…25 °C) и не забывайте пить воду.

Препараты и добавки

Некоторые лекарства (например, антибиотики, обезболивающие, антидепрессанты) в сочетании с физнагрузкой могут вызывать тошноту. Также влияют пищевые добавки: кофеин, натрий, глицерин и железо. Если вы чувствуете себя хуже после приёма спортивных комплексов — попробуйте снизить дозировку или отказаться от них на время.

Неподходящий приём пищи

Иногда причина — в еде. Тошнота может возникнуть:

если вы тренировались на голодный желудок , особенно после ночи;

, особенно после ночи; если вы переели перед тренировкой , особенно жирного или белкового (например, творога или протеина);

, особенно жирного или белкового (например, творога или протеина); если между едой и занятием прошло слишком мало времени.

Вывод: не тренируйтесь с полным желудком, но и не голодайте. Найдите комфортный интервал между приёмом пищи и занятием — хотя бы 1-1,5 часа.

Уточнения

Тошнота́ — тягостное ощущение в подложечной области, груди, полости рта и глотке, нередко предшествует рвоте…

