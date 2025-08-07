Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Генетический код против дисциплины: что ДНК решает за вас до первой тренировки

Физические способности частично определяются генами — данные спортивной медицины
3:38
Спорт

Почему одни с лёгкостью пробегают марафон, а другим тяжело даётся разминка? Почему кто-то растёт в массе от пары тренировок, а другому — хоть живи в зале? Ответ часто кроется не в мотивации или методике, а в… генах.

Гены
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гены

Наука всё больше подтверждает: наши физические возможности во многом заложены в ДНК. Современные генетические исследования раскрывают, какие именно варианты генов определяют силу, выносливость, скорость, гибкость и даже то, как быстро мы восстанавливаемся после нагрузки.

Гены, которые делают нас сильнее

Некоторые люди от природы быстрее наращивают мышечную массу. Это связано с доминированием быстросокращающихся волокон и более активной реакцией мышц на тренировки. Такие гены особенно ценны в тяжёлой атлетике и спринте.

Также важна скорость восстановления после нагрузки. У некоторых спортсменов генетически заложена повышенная способность к регенерации, что позволяет им тренироваться чаще без потери эффективности.

Выносливость — тоже дело ДНК

Гены определяют и нашу способность долго работать на пределе. Медленно сокращающиеся мышечные волокна и высокий показатель VO2 max — то, что отличает марафонцев и велогонщиков. Всё это тоже закладывается на генетическом уровне.

Некоторые генотипы позволяют организму эффективнее использовать кислород и жиры в качестве топлива. Это даёт явное преимущество в любых циклических и продолжительных нагрузках.

Скорость и метаболизм

Скорость зависит от соотношения типов мышечных волокон. Например, вариант гена ACTN3 часто встречается у элитных спринтеров — он связан с мощными и взрывными мышечными сокращениями.

Кроме того, есть гены, которые регулируют, как быстро организм превращает глюкозу в энергию. У тех, чья ДНК "заточена" под высокоэффективный метаболизм, больше шансов показать выдающиеся результаты в интенсивных нагрузках.

Гибкость: пластика заложена в теле

Эластичность связок и суставов во многом определяется генетикой. Люди с врождённо более подвижными тканями получают заметное преимущество в гимнастике, йоге и танцах. Генетические особенности помогают быстрее прогрессировать, легче осваивать сложные движения и снижать риск травм при нагрузках.

Почему генетика влияет на восстановление

Время между тренировками — ключ к прогрессу. И здесь гены тоже имеют значение: от уровня гормонов до способности клеток к регенерации. Некоторые быстрее восстанавливают повреждённые ткани, что позволяет им легче переносить интенсивный график тренировок.

Метаболизм и энергия

Генетическая предрасположенность влияет на то, насколько эффективно тело усваивает энергию и адаптируется к физической нагрузке. Кто-то сжигает жир эффективнее, кто-то быстрее накапливает гликоген. Это напрямую влияет на результаты, особенно в длительных или интервальных видах спорта.

Что это значит для спортсменов

Понимание своих генетических особенностей — это не способ оправдаться, а возможность строить индивидуальную стратегию тренировок. То, что подходит одному, может быть бесполезно для другого. И именно в этом — сила науки: сегодня каждый может узнать свои сильные и слабые стороны и сделать из этого реальное преимущество.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
