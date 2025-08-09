Сидячая смерть: этот образ жизни убивает медленно, но точно

Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета

Спорт

Свежие данные, представленные 27 февраля 2025 года, наглядно показывают: активный образ жизни способен существенно снизить риск развития деменции, инсульта, депрессии, тревожности и проблем со сном.

Пенсионеры в парке

"Физическая активность и малоподвижный образ жизни — это факторы, которые можно изменить. Они могут повлиять на здоровье мозга и снизить вероятность развития заболеваний", — считает доктор медицинских наук, исследователь из Фуданьского университета в Шанхае Цзя-И Ву.

Иными словами, регулярные физические нагрузки от умеренной до высокой интенсивности не только укрепляют тело, но и защищают мозг. Причём чем больше человек двигается, тем меньше у него шансов столкнуться с этими распространёнными и тяжёлыми состояниями.

Не просто шаги, а здоровье мозга

Исследование охватило более 73 тысяч человек в возрасте около 56 лет из Великобритании. Все участники в течение недели носили специальные устройства — акселерометры, которые регистрировали их уровень физической активности, энергорасход и продолжительность сидячего поведения.

В отличие от большинства исследований, где данные о нагрузках собираются по опросникам, здесь использовались объективные показатели — точные и без искажений. Это позволило проследить чёткую зависимость между уровнем активности и развитием заболеваний.

Активность, измеряемая в энергии

Для оценки интенсивности физической активности использовались метаболические эквиваленты (МЭ). Умеренной считается активность с тратой энергии от 3 МЭ (например, энергичная уборка или быстрая ходьба), интенсивной — выше 6 МЭ (например, быстрая езда на велосипеде).

Результаты показали: у людей, ведущих активный образ жизни, риск деменции, инсульта, тревожных расстройств, депрессии и бессонницы снижался на 14-40 % по сравнению с менее активными участниками.

Малоподвижность: скрытая угроза

Отдельно учёные проанализировали влияние сидячего образа жизни. Чем больше времени человек проводил в положении сидя, тем выше оказывался его риск развития одного или нескольких заболеваний мозга. Этот риск увеличивался от 5 до 54 %, в зависимости от общего времени сидения и других факторов.

"Мы надеемся, что эти данные помогут не только в научной оценке рисков, но и станут стимулом к поведенческим изменениям", — отметил Ву.

Важно, что исследование проводилось в рамках национальной китайской программы "Наука о мозге и искусственный интеллект, вдохновлённый работой мозга" и получило государственное финансирование. Это подтверждает стратегическую значимость профилактики заболеваний мозга через изменение образа жизни.

Новая стратегия долголетия

Хотя исследование имело определённые ограничения — 96 % участников были европеоидами, что снижает универсальность выводов — его значение сложно переоценить. Оно добавляет аргументов в копилку доказательств, что здоровый образ жизни — в частности, регулярная физическая активность — играет ключевую роль в поддержании когнитивного здоровья.

Интересно, что речь не обязательно идёт о часах в спортзале. Даже умеренные, но регулярные нагрузки могут оказать ощутимый эффект. Пешие прогулки, работа в саду, езда на велосипеде, энергичная уборка дома — всё это уже работает на профилактику.

И наоборот, каждый час, проведённый сидя без движения, — вклад в копилку потенциальных проблем с мозгом.

"Если изменить образ жизни сейчас, в будущем можно снизить нагрузку на здравоохранение и улучшить качество жизни миллионов людей", — подытожил Ву.

Профилактика начинается не в кабинете врача, а в повседневных решениях. И одно из них — просто встать и начать двигаться.

Уточнения

О́браз жи́зни — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

