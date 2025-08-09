Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроссовер Dongfeng Huge поступил в дилерские центры в двух комплектациях
Кулинары рекомендуют творог 5–9% для нежных кружевных оладий на молоке
Нейробиологи обнаружили сходство между психикой животных и человека
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей

Сидячая смерть: этот образ жизни убивает медленно, но точно

Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета
4:11
Спорт

Свежие данные, представленные 27 февраля 2025 года, наглядно показывают: активный образ жизни способен существенно снизить риск развития деменции, инсульта, депрессии, тревожности и проблем со сном.

Пенсионеры в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионеры в парке

"Физическая активность и малоподвижный образ жизни — это факторы, которые можно изменить. Они могут повлиять на здоровье мозга и снизить вероятность развития заболеваний", — считает доктор медицинских наук, исследователь из Фуданьского университета в Шанхае Цзя-И Ву.

Иными словами, регулярные физические нагрузки от умеренной до высокой интенсивности не только укрепляют тело, но и защищают мозг. Причём чем больше человек двигается, тем меньше у него шансов столкнуться с этими распространёнными и тяжёлыми состояниями.

Не просто шаги, а здоровье мозга

Исследование охватило более 73 тысяч человек в возрасте около 56 лет из Великобритании. Все участники в течение недели носили специальные устройства — акселерометры, которые регистрировали их уровень физической активности, энергорасход и продолжительность сидячего поведения.

В отличие от большинства исследований, где данные о нагрузках собираются по опросникам, здесь использовались объективные показатели — точные и без искажений. Это позволило проследить чёткую зависимость между уровнем активности и развитием заболеваний.

Активность, измеряемая в энергии

Для оценки интенсивности физической активности использовались метаболические эквиваленты (МЭ). Умеренной считается активность с тратой энергии от 3 МЭ (например, энергичная уборка или быстрая ходьба), интенсивной — выше 6 МЭ (например, быстрая езда на велосипеде).

Результаты показали: у людей, ведущих активный образ жизни, риск деменции, инсульта, тревожных расстройств, депрессии и бессонницы снижался на 14-40 % по сравнению с менее активными участниками.

Малоподвижность: скрытая угроза

Отдельно учёные проанализировали влияние сидячего образа жизни. Чем больше времени человек проводил в положении сидя, тем выше оказывался его риск развития одного или нескольких заболеваний мозга. Этот риск увеличивался от 5 до 54 %, в зависимости от общего времени сидения и других факторов.

"Мы надеемся, что эти данные помогут не только в научной оценке рисков, но и станут стимулом к поведенческим изменениям", — отметил Ву.

Важно, что исследование проводилось в рамках национальной китайской программы "Наука о мозге и искусственный интеллект, вдохновлённый работой мозга" и получило государственное финансирование. Это подтверждает стратегическую значимость профилактики заболеваний мозга через изменение образа жизни.

Новая стратегия долголетия

Хотя исследование имело определённые ограничения — 96 % участников были европеоидами, что снижает универсальность выводов — его значение сложно переоценить. Оно добавляет аргументов в копилку доказательств, что здоровый образ жизни — в частности, регулярная физическая активность — играет ключевую роль в поддержании когнитивного здоровья.

Интересно, что речь не обязательно идёт о часах в спортзале. Даже умеренные, но регулярные нагрузки могут оказать ощутимый эффект. Пешие прогулки, работа в саду, езда на велосипеде, энергичная уборка дома — всё это уже работает на профилактику.

И наоборот, каждый час, проведённый сидя без движения, — вклад в копилку потенциальных проблем с мозгом.

"Если изменить образ жизни сейчас, в будущем можно снизить нагрузку на здравоохранение и улучшить качество жизни миллионов людей", — подытожил Ву.

Профилактика начинается не в кабинете врача, а в повседневных решениях. И одно из них — просто встать и начать двигаться.

Уточнения

О́браз жи́зни — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Кроссовер Dongfeng Huge поступил в дилерские центры в двух комплектациях
Кулинары рекомендуют творог 5–9% для нежных кружевных оладий на молоке
Нейробиологи обнаружили сходство между психикой животных и человека
Физическая активность снижает риск деменции, инсульта и депрессии — данные исследования из Фуданьского университета
Эксперты: предметы с историей, виньетки и искусство придают дому индивидуальность
Диетологи: орехи, рыба и цельнозерновые помогают женщинам после менопаузы избежать диабета
Курение, болезни и дефицит витаминов признаны причинами раннего поседения волос
Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата
Агрономы: смешанная посадка лука и моркови снижает риск повреждения урожая
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.