Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее
Секрет японок: массаж, который возвращает коже упругость
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность

Ваш смартфон уже знает, когда вы начнёте терять силы: это приложение предсказывает старческую слабость точнее врачей

Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
4:09
Спорт

Кажется, мелочь — просто прибавить шагу. Но именно это, как показало исследование медицинского центра Чикагского университета, может стать настоящим ключом к сохранению здоровья в пожилом возрасте. Увеличив темп всего на 14 шагов в минуту, пожилые участники исследования улучшили физическое состояние — даже те, кто уже испытывал признаки слабости. А с новым мобильным приложением следить за прогрессом стало проще.

Скандинавская ходьба в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скандинавская ходьба в парке

хрупкость — не метафора, а диагноз

Хрупкость — не просто образное выражение. Это медицинское состояние, при котором снижается устойчивость организма к повседневным нагрузкам. Часто оно проявляется потерей веса, общей слабостью, сниженной подвижностью, быстрой утомляемостью и минимальной физической активностью. Всё это делает пожилых людей уязвимыми перед падениями, болезнями и потерей самостоятельности.

Поскольку большинство признаков хрупкости напрямую связано с движением, ходьба становится простым и доступным способом поддержать себя. Но возникает вопрос: сколько нужно ходить — и с какой скоростью?

Почему важен темп

Традиционный способ оценки интенсивности ходьбы — так называемый "разговорный тест": идти в таком темпе, чтобы можно было говорить, но не петь. Удобно, но субъективно. В поисках объективных показателей исследователи предложили считать частоту шагов — количество шагов в минуту.

"Я подумал, что мы должны использовать более точные методы, чем просто опросники, чтобы оценивать физическое состояние пожилых пациентов", — пояснил анестезиолог Дэниел Рубин.

Он обратил внимание на то, как тяжело хирургическим командам оценивать готовность пожилых пациентов к операциям. Именно здесь темп ходьбы мог бы стать простым и информативным индикатором.

Маленький прирост — большие перемены

В исследовании приняли участие пожилые люди, которых отнесли к "ослабленным" и "предослабленным". Им предложили участвовать в программах активной ходьбы под наблюдением специалистов. Одну группу просили двигаться в комфортном темпе, другую — "настолько быстро, насколько это безопасно".

Итог был однозначным: участники, которые ускорили шаг хотя бы на 14 шагов в минуту — в среднем до 100 шагов, — показывали лучшие результаты в тестах на физическую выносливость. Они проходили большие дистанции, меньше уставали и в целом чувствовали себя увереннее в повседневных делах.

Приложение, которое помогает идти в ногу со здоровьем

Чтобы внедрить такую привычку в повседневную жизнь, команда Рубина разработала приложение Walk Test. Оно с высокой точностью определяет частоту шагов, используя открытые алгоритмы анализа данных с телефона.

"Мы не доверяли встроенным шагомерам смартфонов. Поэтому разработали своё решение — простое, точное и ориентированное на пожилых пользователей", — отметил Рубин.

Walk Test не требует дополнительных устройств — только телефон и пара минут на короткий тест. Это делает его особенно удобным для тех, кто не привык к технологиям.

Как применить это в жизни

Даже если у вас нет доступа к специализированным приложениям, вы можете начать с простого: посчитайте, сколько шагов в минуту вы делаете обычно. Затем попытайтесь чуть ускориться, двигаясь в ритме, который всё ещё комфортен. Музыкальные метрономы или простые таймеры помогут поддерживать заданный темп.

"Даже привычная ходьба уже даёт пользу. Но умеренное увеличение темпа даёт ощутимый дополнительный эффект", — подчеркнул Дэниел Рубин.

Ходьба остаётся самым доступным и эффективным способом сохранить здоровье, особенно в зрелом возрасте. Простая смена темпа может помочь сохранить подвижность, независимость и удовольствие от активной жизни на долгие годы.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Последние материалы
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее
Секрет японок: массаж, который возвращает коже упругость
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.