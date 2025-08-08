Беременность — не повод лежать пластом: вот что спорт делает с будущими мамами

Физическая активность при беременности снижает риск диабета и боли в спине — фитнес-эксперт Джессика Агаж-Горс

Беременность часто воспринимается как период, когда следует сбавить обороты и избегать любых нагрузок. Многие женщины отказываются от тренировок из страха навредить ребенку. Однако современные исследования и практика доказывают обратное: умеренные физические нагрузки не только безопасны, но и необходимы будущей маме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упражнение на фитболе для беременных

Польза спорта для будущей мамы

Двигательная активность помогает женщине во многих аспектах. Регулярные упражнения во время беременности позволяют контролировать прибавку в весе и значительно снижают риск развития гестационного диабета. Это также благотворно влияет на сон, уменьшает тошноту и тревожность, помогает справляться с перепадами настроения и даже снижает вероятность послеродовой депрессии.

Кроме того, занятия спортом укрепляют мышечный корсет, что облегчает боли в пояснице, тазу и груди, а также способствует более легким и быстрым родам. При этом, если подходить к тренировкам с умом, они не увеличивают риск преждевременных родов или выкидыша.

"Главное — адаптировать нагрузку к своему состоянию и самочувствию", — пояснила фитнес-эксперт Джессика Агаше-Горс.

Простые правила безопасности

Во время беременности особенно важно слушать своё тело. Существует простое, но эффективное правило: вы должны иметь возможность спокойно говорить во время тренировки. Если задыхаетесь — пора сбавить темп. Занятия лучше ограничить 30 минутами и делать перерывы хотя бы день через день. Важно пить много воды, чтобы избежать обезвоживания и снизить риск инфекций мочеполовой системы.

Если вы чувствуете головокружение, слабость, боли в животе или другие тревожные симптомы, тренировка должна быть немедленно прекращена. Регулярные консультации с врачом помогут корректировать программу в зависимости от особенностей каждой беременности, особенно если вы уже рожали раньше.

Бег с животиком: за и против

На ранних сроках беременности бег не противопоказан, особенно если вы занимались им раньше. Женщины, ожидающие первенца, могут продолжать бегать примерно до пятого месяца, при последующих беременностях — всё зависит от состояния мышц таза.

"Как только чувствуете, что дыхание сбивается, лучше остановиться", — добавила Джессика Агаше-Горс.

Однако ближе к шестому месяцу стоит отказаться от бега и других активных видов спорта с резкими движениями, чтобы избежать угрозы преждевременных родов.

Что происходит с ребенком во время тренировок

Хотя крупных исследований на эту тему немного, данные, полученные канадскими учеными в 2013 году, показали, что у новорожденных от физически активных мам мозг развивается быстрее. Есть и другие плюсы: такие дети реже страдают от лишнего веса и чаще рождаются естественным путем.

И самое важное — спорт никак не вредит малышу, если заниматься разумно. Наоборот, он помогает маме чувствовать себя лучше, а значит, и ребенку тоже.

Велосипед и беременность — совместимы

Спокойные велопрогулки — отличная альтернатива пробежкам. До шестого, а иногда и седьмого месяца можно кататься на велосипеде, особенно если избегать городских дорог с плотным движением. Отличной заменой станет велотренажер или эллиптический тренажер, особенно если у вас нет возможности ездить по паркам или загородным дорожкам.

Полулежачие модели велотренажеров считаются особенно удобными для беременных и доступны во многих фитнес-клубах и даже аренде в крупных городах.

Танцы разрешены

Если вы обожаете зумбу, отказываться от неё во время беременности необязательно. Главное — сообщить инструктору о своём положении. Опытный тренер поможет адаптировать движения, избегая тех, что нагружают таз или могут быть опасны.

Запрещены только опасные виды спорта: боевые искусства, командные игры с риском падений и, разумеется, дайвинг — он может спровоцировать кислородное голодание у плода.

Никогда не поздно начать

Даже если вы никогда не были спортивной, беременность — не повод бояться начинать. Подойдут простые и безопасные направления: пешие прогулки, плавание, аквааэробика. Обязательно проконсультируйтесь с гинекологом или спортивным врачом, чтобы подобрать оптимальный вариант.

"Йога для беременных — один из самых подходящих вариантов. Она помогает наладить контакт с собой и малышом, расслабляет, снимает нагрузку с поясницы и подготавливает тело к родам", — подчеркнула Джессика Агаше-Горс.

Без сверхусилий и с удовольствием

Спорт не должен становиться обязанностью или источником стресса. Главное — удовольствие и ощущение комфорта. Если вам сложно мотивировать себя, попробуйте заниматься с подругой или в группе. Совместные тренировки всегда веселее и дисциплинируют.

Цель беременной женщины — не рекорды, а забота о себе. Хорошая тренировка — это та, после которой вам легко и приятно.

