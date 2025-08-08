Сон, как в детстве: эти 5 поз выключают стресс и мягко убаюкивают тело

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наклоны, скрутки и поза ребенка улучшают качество сна — рекомендации фитнес-экспертов
4:35
Спорт

Бывает, что спишь вроде бы положенные восемь часов, а просыпаешься уставшим. Виновата не только перегрузка или стресс. Даже во сне тело может оставаться в напряжении, если перед сном вы не помогли ему "переключиться" в режим восстановления. Расслабляющие упражнения и дыхательные практики — простой и безопасный способ мягко перезагрузить организм. Главное — выполнять их неспешно и в тишине.

Упражнение кошка перед сном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнение кошка перед сном

Лучшие вечерние упражнения для восстановления

В вечерней практике нет задачи накачать пресс или сжечь калории. Главное — снять мышечные зажимы, успокоить ум и подготовиться ко сну. Эти упражнения не требуют оборудования и выполняются в спокойном ритме, чаще всего на полу или даже прямо в постели.

Скрутка лёжа

Элементарное, но мощное упражнение для снятия напряжения в пояснице и вдоль позвоночника. Лягте на спину, согните одно колено и мягко опустите его в противоположную сторону, стараясь не отрывать лопатки от пола. Руки разведите в стороны. Задержитесь на минуту, затем смените сторону. Упражнение помогает "распаковать" спину после сидячего дня и ощущается как мягкий массаж изнутри.

"Кошка-корова": расслабление для спины и шеи

В знакомом многим движении скрыт целый арсенал пользы: проработка позвоночника, успокаивающее дыхание и снятие зажимов в плечах и шее. Встаньте на четвереньки, на вдохе — прогиб в спине, взгляд вверх, на выдохе — округление, взгляд к животу. Двигайтесь в ритме дыхания, 8-10 повторов будет достаточно.

Поза ребёнка

Одна из самых "укутывающих" поз в практике расслабления. Сядьте на пятки, разведите колени и опустите лоб на пол или подушку. Руки вытяните вперёд. Это положение даёт телу ощущение защищённости и одновременно мягко тянет мышцы спины. Можно остаться в позе на 2-3 минуты, дыша глубоко и спокойно.

Наклоны сидя

Лёгкая растяжка, помогающая "заземлиться" и переключить внимание с внешнего на внутреннее. Сядьте на пол, вытяните ноги. На вдохе поднимите руки вверх, на выдохе наклонитесь вперёд. Не стремитесь достать до стоп — пусть тело само опустится настолько, насколько готово. Позвольте спине округлиться, а шее — расслабиться. Останьтесь в позе 1-2 минуты. При необходимости — согните колени.

Ноги на стену

Отличный способ справиться с усталостью ног, особенно после дня на ногах или длительного сидения. Лягте рядом со стеной и положите ноги вверх. Под поясницу можно подложить подушку для комфорта. Руки раскиньте в стороны. Это упражнение помогает нормализовать венозный отток, снять отёки и ощущение "тяжёлых ног". Достаточно провести в позе 5-10 минут.

Что ещё помогает уснуть быстрее и глубже

Если упражнения дополнять простыми дыхательными техниками, эффект усиливается в разы. Самая популярная и действенная — техника 4-7-8. Она помогает снизить уровень тревожности и ускоряет засыпание.

Суть проста: вдох через нос на 4 счёта, задержка дыхания на 7, медленный выдох через рот на 8. Повторить 4-6 раз. Лучше всего выполнять эту практику лёжа в кровати или в кресле. По словам специалистов, с практикой техника становится всё более естественной и помогает спать глубже.

Как усилить эффект от практики

Создание вечернего ритуала вокруг упражнений усиливает их воздействие. Затемнённое помещение, приглушённый свет, спокойная музыка или звуки природы — всё это помогает телу понять: пора замедляться. Регулярность тоже важна. Если повторять эти действия каждый вечер, организм начинает распознавать их как сигнал ко сну.

Лёгкая вечерняя практика — это не просто растяжка, а способ вернуть себе ощущение покоя и контроля над телом. Когда вы осознанно тратите немного времени на себя, сон становится не просто восстановительным, а по-настоящему качественным. Наутро вы чувствуете не только, что выспались, но и что восстановили внутренний баланс.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
