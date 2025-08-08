Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметолог Егорова назвала три эффективные процедуры против второго подбородка
Капча спасёт от блокировки: Минцифры готовит доступ к интернету через капчу
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Рецепт шоколадных оладий: готовим пышный и вкусный десерт дома
Винтаж получит 6,8 млн рублей за премьерный концерт в Дубае
Мебель у окна нарушает освещение и зонирование в малогабаритных квартирах — мнение дизайнеров
Исследование показало: ледник Перито-Морено тает быстрее, чем ожидалось
Этот португальский город идеальное место для старта новой жизни
Как избавиться от ос на участке — рекомендации садоводов

Худеют даже те, кто не верил: эти упражнения запускают метаболизм с нуля

Фитнес-эксперт Ирина Ротач: рельефное тело требует дефицита калорий, а не жиросжигающих упражнений
4:31
Спорт

В условиях плотного графика и постоянной нехватки времени универсальные тренировки на всё тело становятся настоящим спасением. Такой подход помогает сохранить здоровье, улучшить форму и чувствовать себя бодро даже в самые загруженные дни.

Мужчина делает планку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина делает планку

Почему стоит тренироваться на всё тело

Тренировки, в которых задействуются все основные группы мышц, дают выраженный и сбалансированный результат. Такой формат помогает развивать силу, выносливость, координацию и общее физическое состояние. Мышцы работают синхронно, без перекосов, а это значит — ниже риск травм и перегрузки.

За счёт активации больших мышечных массивов организм сжигает больше калорий не только во время тренировки, но и после — метаболизм ускоряется, тело тратит энергию на восстановление. При этом нет необходимости проводить часы в спортзале — полноценную тренировку можно провести за 30-40 минут, занимаясь 2-3 раза в неделю.

Дополнительный плюс — универсальность. Большинство комплексных упражнений можно выполнять дома, без специального оборудования. Достаточно немного пространства, удобной формы и мотивации.

Как наладить режим домашних тренировок

Когда нет возможности выбраться в спортзал, хорошей альтернативой становятся домашние занятия. Чтобы они приносили результат, нужно подойти к ним осознанно:

  1. Определите время занятий. Важно, чтобы тренировки вошли в расписание — как часть ежедневной рутины.

  2. Создайте настроение. Помогает любимая музыка — составьте плейлист, под который вы чувствуете себя энергично.

  3. Оборудуйте место. Небольшой коврик, ровная поверхность и отсутствие отвлекающих факторов — всё, что нужно.

  4. Подберите удобную одежду. Не обязательно спортивный костюм, главное — комфорт и свобода движений.

  5. Пейте воду. Поддерживайте водный баланс до, во время и после занятий.

6 упражнений для всего тела

Эти упражнения не требуют похода в зал или сложного оборудования, зато позволяют эффективно прокачивать силу, выносливость и сжигать калории за одно занятие.

Планка с подтягиванием коленей

Примите упор лёжа на прямых руках, ладони под плечами. На выдохе подтяните колено к груди, затем вернитесь в исходное положение. Повторите другой ногой. По 20 повторений на каждую сторону.

Берпи с отжиманием

Начните стоя. Перейдите в присед, затем прыжком в упор лёжа, выполните отжимание. Вернитесь в присед и выпрыгните вверх с поднятыми руками. Выполняйте в течение 30 секунд.

Динамическая боковая планка

Упор на локоть, тело — в прямой линии. Медленно опускайте таз вниз, не касаясь пола, затем поднимайте обратно. 15-20 повторений на каждую сторону.

Обратные отжимания

Сядьте спиной к устойчивой опоре (стул, лавка), упритесь руками. Ноги вытянуты вперёд, пятки на полу. Сгибайте руки в локтях, опуская корпус вниз, затем возвращайтесь. Выполните 12-15 повторений.

Медленный "велосипед"

Лягте на спину, руки за голову, ноги приподняты. Поочерёдно сгибайте одно колено, выпрямляя другую ногу, имитируя вращение педалей. Выполняйте 30 секунд.

Джампинг Джек

Из положения стоя сделайте прыжок: разведите ноги и поднимите руки над головой. Вторым прыжком вернитесь в исходное положение. 15-20 повторений.

Физическая активность — важная часть уравнения, но не единственная. Без корректного питания добиться рельефного тела сложно. Главное условие — дефицит калорий: организм должен тратить больше энергии, чем получает. Комплексные тренировки усиливают этот эффект, помогая сохранить мышцы при снижении веса.

Работая в паре с диетой, тренировки дают устойчивый и здоровый результат. А регулярность, разумная нагрузка и внимание к восстановлению позволяют не только улучшить форму, но и почувствовать себя сильнее и энергичнее.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
На АЗС в России внедряют постоплату за топливо для ускорения обслуживания
Китовые акулы могут жить до 100 лет, являясь самой долгоживущей акулой
Землетрясение вызвало цепную реакцию извержений вулканов на Камчатке
Юрий Антонов тратит миллион рублей ежемесячно на содержание домашнего зверинца
Алкогольный рынок: лицензии для каждого магазина — что ждёт продавцов
Обнародовано расписание домашних матчей "Авангарда" — старт 8 сентября
Борьба с тлёй на смородине: безопасные способы обработки в августе
Гренада, республика подводных чудес: остров специй скрывает пляж, который вас поразит
Удачный выбор мест хранения и высоты шкафов сделают кухню удобной
Цукаты из арбузных корок: простой рецепт с сахаром превратит отходы в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.