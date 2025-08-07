Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям

Тренировка может принести больше вреда, чем пользы: эти 5 ошибок мешают восстановлению после занятий

Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
4:16
Спорт

Хотите, чтобы тренировки приносили максимальную пользу, а не проблемы? Мало просто надеть спортивную форму и начать. Даже такие, казалось бы, простые вещи, как перекус или стакан воды, могут повлиять на эффективность занятия и восстановление после него. Давайте разберёмся, чего точно не стоит делать до и после тренировки.

Ошибки в спортзале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ошибки в спортзале

Что НЕ стоит делать перед тренировкой

1. Заниматься на голодный или полный желудок

Если вы приходите в зал после плотного обеда, организм будет занят перевариванием, а не тренировкой. В результате — тяжесть, дискомфорт и низкая продуктивность.

А вот натощак тренироваться — тоже не выход. Это может вызвать гипогликемию (резкое падение уровня сахара в крови), слабость и головокружение.

Как правильно: лёгкий перекус (например, йогурт, банан, яйца) за 1-2 часа до начала тренировки — идеальный вариант.

2. Пить слишком мало или слишком много воды

Есть миф, что перед нагрузкой пить нельзя. На самом деле умеренное потребление воды — жизненно важно. Недостаток жидкости = обезвоживание и снижение выносливости.

Совет: за два часа до тренировки выпейте около 500 мл воды. Во время занятий — делайте пару глотков каждые 15-20 минут.

3. Плотно поесть за пару часов до занятий

Особенно избегайте тяжёлой пищи с избытком жиров и "быстрых" углеводов. Это замедлит обмен веществ, вызовет сонливость и снизит вашу продуктивность.

Вывод: если голодны — ешьте, но с умом. Идеально подойдут белковые или витаминные закуски.

4. Игнорировать разминку

Не стоит сразу прыгать в тренировку. Без разогрева мышцы, связки и суставы уязвимы к травмам. Разминка активизирует кровообращение и подготавливает тело к нагрузке.

Рекомендация: уделите 10-15 минут на лёгкий кардиоразогрев и растяжку.

5. Пренебрегать состоянием здоровья

Чувствуете боль, ломоту, головную боль или первые признаки простуды? Не геройствуйте. Физическая активность в таком состоянии только навредит.

Лучше: перенесите тренировку и дайте организму восстановиться.

Что НЕ стоит делать после тренировки

1. Сразу есть

Ваш организм ещё "работает в боевом режиме". Мгновенное насыщение может перегрузить желудок.

Дайте себе 30-40 минут, а затем съешьте что-то питательное — это поможет восстановиться и поддержать мышцы.

2. Употреблять алкоголь

Тренировка — это стресс. Алкоголь только усугубит его: он обезвоживает организм и мешает восстановлению.

Итог: если хотите расслабиться после спорта — выберите душ, прогулку или травяной чай, а не бокал вина.

3. Курить

Никотин и физические нагрузки — несовместимы. После тренировки лёгкие и сердце требуют восстановления, а сигарета этому только помешает.

4. Пропускать растяжку

Растяжка после занятия снимает напряжение с мышц и ускоряет восстановление. Это не пустая формальность, а важная часть тренировки.

Совет: 5-10 минут стретчинга — и вы уже почувствуете разницу.

5. Недостаточно пить воды

Во время тренировки вы теряете много жидкости. Не восполнив запасы воды, рискуете столкнуться с судорогами, головной болью и упадком сил.

6. Ложиться спать сразу после занятий

Сон после тренировки нужен, но не сразу. Организм ещё "в тонусе", и засыпание в таком состоянии будет неглубоким и беспокойным.

Подождите минимум час, прогуляйтесь или сделайте расслабляющее дыхательное упражнение.

Главное

Физическая активность — это не только сами упражнения. Подготовка и восстановление — половина успеха. Делайте всё с умом — и тело скажет вам спасибо.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Нэвид Асиф: жара расширяет сосуды и вызывает отёки конечностей
Плавание, йога и ходьба помогут сбросить вес не хуже бега
РИА Новости: Россия и Индия договорились активизировать промышленное сотрудничество
Моргенштерн* раскрыл детали борьбы с зависимостями: 200 дней без алкоголя
Повара: глутамат маскирует вкус продуктов и делает блюда одинаковыми
АИ-92 может быть предпочтительнее АИ-95 — если рекомендует производитель
Меган Маркл не получила публичных поздравлений от королевской семьи в день рождения
Технологии умных домов сокращают энергопотребление зданий на 20% — ВЭФ
Известия: пациенты опасаются дефицита лекарств из-за правила второй лишний с сентября
Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.