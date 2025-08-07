Когда обычная тренировка перестаёт быть полезной: неочевидные сигналы

Плавание и велотренажёр безопаснее бега — мнение спортивного врача Артема Рыженко

Мы поговорили со спортивным врачом футбольного клуба "Амкал" Артёмом Рыженко. Он объяснил, как обычному человеку сохранить здоровье, тренируясь без фанатизма, стоит ли пить протеин и как отличить усталость от переутомления.

Нужно ли спортивное питание, если вы не атлет

По мнению Артёма Рыженко, большинству людей протеиновые коктейли и БАДы не нужны. Если питание сбалансировано, организм получает все, что ему необходимо. Исключение — витамин D в холодное время года. Его действительно стоит добавлять в рацион почти всем, особенно в регионах с коротким световым днем.

Что касается добавок вроде сывороточного протеина, они были созданы для профессионалов — людей, которые тренируются по нескольку часов в день. Им просто не хватает калорий и белка из обычной пищи.

"Когда человеку нужно 6000-8000 килокалорий в день, он физически не может съесть столько еды, чтобы получить всё из натуральных источников. В таких случаях помогает протеин в виде добавки. Но обычному человеку он просто не нужен." — отмечает Артем Рыженко.

Даже если вы активно занимаетесь, трёхразовое питание с упором на белок, овощи и углеводы — этого вполне достаточно.

Какую активность выбрать, чтобы не навредить себе

Самое безопасное — то, что не даёт ударную или осевую нагрузку на суставы. Идеальные варианты для поддержания формы:

плавание

велотренажёр

лыжные прогулки (вне соревнований)

Бег — под вопросом. Он требует подготовки, правильной техники и подходящей обуви. Начинать путь к хорошей форме с пробежек — не лучшая идея, особенно если есть лишний вес или проблемы с суставами.

Также нежелательны контактные виды спорта без должной подготовки. Например, любительский футбол, где игроки отдаются игре на все сто, но техника и контроль — на минимуме. Травмы в таких условиях — не редкость.

Особенно опасны катки и горнолыжные курорты, где все катаются вперемешку: от детей до профессионалов.

Как понять, что пора сделать паузу

Если даже в раздевалке не хочется выходить на тренировку — это не просто лень. Это может быть сигнал от организма: усталость накопилась. Причём не только физическая, но и нервная.

"Когда тренировки перестают приносить удовольствие — пора отдыхать. Неделя-две перерыва способны вернуть и силы, и мотивацию."

Важно отслеживать общее состояние. Если на занятиях всё время тяжело, а после них не остаётся чувства удовлетворения — нагрузка, возможно, превышает комфортный уровень.

И наоборот: если идти на тренировку лень, но потом включаешься и чувствуешь прилив сил — всё нормально. Это обычная реакция на смену состояния, особенно вечером или после рабочего дня.

