Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в термах: как изменились цены в 2025 году
Невзоров* о доходах в эмиграции: как зарабатывает и на что живёт
Под площадью нашли древнее жильё: уникальная находка в Риме
Клещи в доме: как обнаружить и защитить себя от опасности
Испания готовится к наплыву охотников за затмениями: опасения и меры предосторожности
Зуб носорога возрастом 20 миллионов лет помог учёным понять их эволюцию
Радар-детекторы и яркая окраска кузова могут вызвать интерес у ДПС
Идеальные условия для зимовки розовых кустов
Сварите картофель в бульоне, чтобы приготовить нежное пюре без масла

Коллаген под микроскопом: что на самом деле "строят" эти молекулы

Доктор Лэйн Нортон: коллаген не доказал эффективность для восстановления
3:48
Спорт

О коллагене говорят много — обещают восстановление суставов, упругость кожи и даже рост мышц. Но насколько это всё обосновано? Наука пока не даёт однозначного ответа.

Утренний перекус перед тренировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренний перекус перед тренировкой

Почему коллаген так важен

Коллаген — основной строительный белок в организме, он составляет около трети всего белка. Именно он отвечает за прочность связок, сухожилий, хрящей и кожи. С возрастом его выработка замедляется: кожа теряет упругость, суставы становятся менее подвижными, ногти и волосы — ломкими. Поэтому коллаген стал настолько популярным в виде добавок.

Производители уверяют, что гидролизованный коллаген восполняет его недостаток в организме. Но всё ли так просто?

Что показали исследования

В 2024 году учёные изучили, влияет ли приём коллагена на восстановление соединительных тканей у тренирующихся мужчин. Одна группа получала 15 граммов коллагена дважды в день, другая — плацебо. Все участники ежедневно занимались силовыми тренировками.

Результаты показали: несмотря на повышение уровней глицина, пролина и гидроксипролина в крови, существенных различий в восстановлении мышц и связок между группами не выявили. Даже при регулярных нагрузках дополнительный коллаген не оказал значительного эффекта.

Почему коллаген не работает, как ожидается

После приёма внутрь коллаген, как и любой белок, распадается на аминокислоты. Организм использует их там, где нужно, но это вовсе не обязательно будут связки или кожа.

"Когда в научной литературе есть разногласия, я отдаю предпочтение самым строго контролируемым и качественно выполненным исследованиям. На данный момент они не показывают значимого эффекта. Но я готов пересмотреть мнение, если появятся новые доказательства." —  говорит доктор Лэйн Нортон.

То есть сам факт поступления коллагена в организм вовсе не означает, что он превратится в новый коллаген именно там, где вам это нужно.

Сравнение с другими источниками белка

Коллаген беден незаменимыми аминокислотами, особенно лейцином, который необходим для роста мышц. С этой точки зрения он проигрывает сывороточному, яичному и даже растительным белкам. Именно лейцин запускает процесс синтеза мышечной ткани, чего в коллагене недостаточно.

Поэтому, если цель — развитие силы или восстановление после тренировок, лучше выбрать более полноценные источники белка.

Есть ли всё-таки польза

Некоторые исследования связывают приём коллагена с улучшением состояния кожи, уменьшением болей в суставах и повышением эластичности тканей. Это особенно актуально для людей старшего возраста или с хроническими проблемами опорно-двигательного аппарата. Однако стоит помнить, что большинство таких исследований финансируются производителями добавок, а значит, к результатам стоит относиться с осторожностью.

Итоги

На сегодняшний день научные данные не подтверждают выраженной эффективности коллагена для укрепления соединительных тканей или ускоренного восстановления после тренировок. Тем не менее, добавки с коллагеном могут иметь косметический эффект и быть полезны при определённых состояниях суставов.

Если вас заботит здоровье связок и суставов, лучше ориентироваться на комплексный подход: физическая активность, грамотное питание, достаточное количество сна и консультации со специалистом. Коллаген может быть частью этого пути, но чудес ждать от него не стоит.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой
Шоу-бизнес
Полина Диброва познакомила предполагаемого любовника с Пугачёвой Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Испания готовится к наплыву охотников за затмениями: опасения и меры предосторожности
Зуб носорога возрастом 20 миллионов лет помог учёным понять их эволюцию
Идеальные условия для зимовки розовых кустов
Радар-детекторы и яркая окраска кузова могут вызвать интерес у ДПС
Сварите картофель в бульоне, чтобы приготовить нежное пюре без масла
Суперяхта Марка Цукерберга вышла из строя во Франции
Как быстро убрать сухость стоп: простые способы и эффективные средства
Эзотерик: черные коты — к деньгам, рыжие — к браку, белые — к удаче
Павел Табаков и Софья Синицына вместе отпраздновали пятилетие дочери Мии
Дибров хочет оставить бывшую жену без виллы и без детей после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.