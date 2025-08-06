Коллаген под микроскопом: что на самом деле "строят" эти молекулы

Доктор Лэйн Нортон: коллаген не доказал эффективность для восстановления

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О коллагене говорят много — обещают восстановление суставов, упругость кожи и даже рост мышц. Но насколько это всё обосновано? Наука пока не даёт однозначного ответа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренний перекус перед тренировкой

Почему коллаген так важен

Коллаген — основной строительный белок в организме, он составляет около трети всего белка. Именно он отвечает за прочность связок, сухожилий, хрящей и кожи. С возрастом его выработка замедляется: кожа теряет упругость, суставы становятся менее подвижными, ногти и волосы — ломкими. Поэтому коллаген стал настолько популярным в виде добавок.

Производители уверяют, что гидролизованный коллаген восполняет его недостаток в организме. Но всё ли так просто?

Что показали исследования

В 2024 году учёные изучили, влияет ли приём коллагена на восстановление соединительных тканей у тренирующихся мужчин. Одна группа получала 15 граммов коллагена дважды в день, другая — плацебо. Все участники ежедневно занимались силовыми тренировками.

Результаты показали: несмотря на повышение уровней глицина, пролина и гидроксипролина в крови, существенных различий в восстановлении мышц и связок между группами не выявили. Даже при регулярных нагрузках дополнительный коллаген не оказал значительного эффекта.

Почему коллаген не работает, как ожидается

После приёма внутрь коллаген, как и любой белок, распадается на аминокислоты. Организм использует их там, где нужно, но это вовсе не обязательно будут связки или кожа.

"Когда в научной литературе есть разногласия, я отдаю предпочтение самым строго контролируемым и качественно выполненным исследованиям. На данный момент они не показывают значимого эффекта. Но я готов пересмотреть мнение, если появятся новые доказательства." — говорит доктор Лэйн Нортон.

То есть сам факт поступления коллагена в организм вовсе не означает, что он превратится в новый коллаген именно там, где вам это нужно.

Сравнение с другими источниками белка

Коллаген беден незаменимыми аминокислотами, особенно лейцином, который необходим для роста мышц. С этой точки зрения он проигрывает сывороточному, яичному и даже растительным белкам. Именно лейцин запускает процесс синтеза мышечной ткани, чего в коллагене недостаточно.

Поэтому, если цель — развитие силы или восстановление после тренировок, лучше выбрать более полноценные источники белка.

Есть ли всё-таки польза

Некоторые исследования связывают приём коллагена с улучшением состояния кожи, уменьшением болей в суставах и повышением эластичности тканей. Это особенно актуально для людей старшего возраста или с хроническими проблемами опорно-двигательного аппарата. Однако стоит помнить, что большинство таких исследований финансируются производителями добавок, а значит, к результатам стоит относиться с осторожностью.

Итоги

На сегодняшний день научные данные не подтверждают выраженной эффективности коллагена для укрепления соединительных тканей или ускоренного восстановления после тренировок. Тем не менее, добавки с коллагеном могут иметь косметический эффект и быть полезны при определённых состояниях суставов.

Если вас заботит здоровье связок и суставов, лучше ориентироваться на комплексный подход: физическая активность, грамотное питание, достаточное количество сна и консультации со специалистом. Коллаген может быть частью этого пути, но чудес ждать от него не стоит.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

