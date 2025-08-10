Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе
Улучшение структуры почвы: незаметная полезность осенней ботвы
Секреты ухода за автомобилем: экономия топлива и свежесть салона за 3 шага
Секреты парфюмеров: как наносить духи так, чтобы вас запомнили навсегда
Популярные цвета и фактуры обоев для прихожей — советы специалистов

Ваш мозг переключится в турборежим: тренировка ловкости для тех, кто хочет побеждать

4 упражнения для развития ловкости: тренируйтесь как профессиональные спортсмены
3:03
Спорт

Сила, мощь, скорость и, прежде всего, ловкость и отзывчивость: это столпы комплексной и фундаментальной спортивной подготовки в любом виде спорта. Часто упускаемая из виду ловкость — один из основополагающих двигательных навыков, критически важный для спортивных результатов и общего самочувствия.

Спортсмен проверяет время на тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен проверяет время на тренировке

"Под ловкостью мы подразумеваем способность быстро и контролируемо менять направление движения тела, сохраняя равновесие, координацию и скорость", — объясняет Алессандро Фрустачи, тренер по силовой и кондиционной подготовке.

Благодаря своей страсти к футболу Алекс Фрустачи разработал тренировочный протокол, который также способствует развитию этого аспекта, поскольку ловкость — важнейший компонент. Эта тренировка подразумевает улучшение взаимодействия между мозгом, мышцами и нервной системой.

Для этого он использует такие инструменты, как мяч для ловкости — резиновый или силиконовый мяч неправильной упругой формы, используемый для тренировки ловкости, рефлексов, зрительно-моторной координации и быстроты реакции, — и BlazePod — индикаторы реакции, которые включаются случайным образом или в соответствии с заданными настройками.

Тренировка ловкости Алекса Фрустачи

  1. Мяч для ловкости у стены — встаньте на расстоянии около 1,5-1,8 метра от стены в спортивной стойке, слегка согнув колени. Бросьте мяч на реакцию об стену одной рукой: после того, как он отскочит от стены и упадёт на землю, попытайтесь поймать его в воздухе или сразу после первого отскока. Вы можете бросать и ловить одной рукой или попеременно правой и левой.
  2. Воздушный мяч на ловкость — Используйте мяч на реакцию ещё раз, но не об стену, а подбросьте его в воздух и дайте ему отскочить от земли, прежде чем поднять. Вы можете бросать и ловить одной рукой или попеременно правой и левой.
  3. Настенный BlazePod — В этом упражнении используются модули (светодиодные диски), закреплённые на стене. Цель — как можно быстрее коснуться их или выключить руками. Разместите 4-6 модулей BlazePod на стене на разной высоте. Подключите модули к приложению BlazePod на смартфоне или планшете и выберите программу на быструю реакцию. Встаньте в спортивную исходную позицию примерно в 1 метре от стены. Как только загорится модуль, коснитесь его рукой, чтобы выключить. Продолжайте в течение 30-60 секунд.
  4. Floor Blaze Pod — В этом варианте капсулы размещаются на полу для тренировки ловкости, скорости реакции, работы ног, координации и визуального восприятия. Как только капсула загорится, коснитесь её ногой, чтобы выключить. Продолжайте в течение 30-60 секунд.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей
Недвижимость
Канадские ученые выявили рост риска онкологии у жителей верхних этажей Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе
Улучшение структуры почвы: незаметная полезность осенней ботвы
Секреты ухода за автомобилем: экономия топлива и свежесть салона за 3 шага
Секреты парфюмеров: как наносить духи так, чтобы вас запомнили навсегда
Популярные цвета и фактуры обоев для прихожей — советы специалистов
Врачи: небольшие изменения в распорядке дня помогают справиться с выгоранием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.