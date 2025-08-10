Ваш мозг переключится в турборежим: тренировка ловкости для тех, кто хочет побеждать

4 упражнения для развития ловкости: тренируйтесь как профессиональные спортсмены

Сила, мощь, скорость и, прежде всего, ловкость и отзывчивость: это столпы комплексной и фундаментальной спортивной подготовки в любом виде спорта. Часто упускаемая из виду ловкость — один из основополагающих двигательных навыков, критически важный для спортивных результатов и общего самочувствия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спортсмен проверяет время на тренировке

"Под ловкостью мы подразумеваем способность быстро и контролируемо менять направление движения тела, сохраняя равновесие, координацию и скорость", — объясняет Алессандро Фрустачи, тренер по силовой и кондиционной подготовке.

Благодаря своей страсти к футболу Алекс Фрустачи разработал тренировочный протокол, который также способствует развитию этого аспекта, поскольку ловкость — важнейший компонент. Эта тренировка подразумевает улучшение взаимодействия между мозгом, мышцами и нервной системой.

Для этого он использует такие инструменты, как мяч для ловкости — резиновый или силиконовый мяч неправильной упругой формы, используемый для тренировки ловкости, рефлексов, зрительно-моторной координации и быстроты реакции, — и BlazePod — индикаторы реакции, которые включаются случайным образом или в соответствии с заданными настройками.

Тренировка ловкости Алекса Фрустачи

Мяч для ловкости у стены — встаньте на расстоянии около 1,5-1,8 метра от стены в спортивной стойке, слегка согнув колени. Бросьте мяч на реакцию об стену одной рукой: после того, как он отскочит от стены и упадёт на землю, попытайтесь поймать его в воздухе или сразу после первого отскока. Вы можете бросать и ловить одной рукой или попеременно правой и левой. Воздушный мяч на ловкость — Используйте мяч на реакцию ещё раз, но не об стену, а подбросьте его в воздух и дайте ему отскочить от земли, прежде чем поднять. Вы можете бросать и ловить одной рукой или попеременно правой и левой. Настенный BlazePod — В этом упражнении используются модули (светодиодные диски), закреплённые на стене. Цель — как можно быстрее коснуться их или выключить руками. Разместите 4-6 модулей BlazePod на стене на разной высоте. Подключите модули к приложению BlazePod на смартфоне или планшете и выберите программу на быструю реакцию. Встаньте в спортивную исходную позицию примерно в 1 метре от стены. Как только загорится модуль, коснитесь его рукой, чтобы выключить. Продолжайте в течение 30-60 секунд. Floor Blaze Pod — В этом варианте капсулы размещаются на полу для тренировки ловкости, скорости реакции, работы ног, координации и визуального восприятия. Как только капсула загорится, коснитесь её ногой, чтобы выключить. Продолжайте в течение 30-60 секунд.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

