Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?

Эта мышца сделает ваши руки визуально массивнее: всё дело в трицепсе

Спорт

Когда речь заходит о тренировке рук, большинство новичков делает ставку на бицепс. Это та самая мышца, которую хочется показать, сгибая руку в зеркале. Но действительно ли бицепс — главный герой красивых и сильных рук? Или трицепс важнее?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бодибилдер качает бицепс

Разбираемся, какую мышцу стоит качать в приоритете — и почему.

Трицепс — 2/3 объёма руки

Это факт: трицепс занимает около 60-70% объёма всей руки. Именно он отвечает за основную "массивность" плеча. Даже если у вас хорошо развит бицепс, без прокачанного трицепса рука будет выглядеть тонкой.

Так что если цель — объём и визуальная сила, начинать стоит с трицепса.

Бицепс — для формы и симметрии

Бицепс — меньшая по размеру мышца, но именно он придаёт руке характерную округлость спереди. Он важен для эстетики, особенно при низком проценте жира: рельеф, "пик" и чёткая линия сгиба — это всё заслуга бицепса.

Кроме того, бицепс активно работает в тяговых движениях — подтягиваниях, тягах штанги и гантелей. Поэтому в классических тренировках спины он уже получает нагрузку.

А как насчёт силы?

Если говорить о функциональности, трицепс отвечает за разгибание руки в локте — то есть участвует во всех жимах: отжиманиях, жиме лёжа, армейском жиме. Развитый трицепс даёт преимущество не только в тренировках, но и в бытовых движениях.

Бицепс, в свою очередь, важен для тяговых усилий — подтянуться, поднять сумку, потянуться за чем-то вверх.

Что в итоге?

Если коротко:

Хотите визуально мощные руки — делайте упор на трицепс

Хотите рельеф и форму — добавьте работу на бицепс

Хотите силу и баланс — тренируйте оба, но с умом

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.



Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

