Волшебная 10-минутка от тренера: как снять напряжение в мышцах и улучшить самочувствие

Фитнес-хак за 10 минут для всех: 6 поз для гибкости тела от тренера

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эта 10-минутная программа упражнений на мобильность от фитнес-тренера Фрейзера Уилсона не требует никакого оборудования, поэтому её легко вписать в свою программу, а если заниматься два-три раза в неделю, она быстро поможет улучшить осанку и гибкость.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка делает шпагат

Если вы хотите расстелить один из лучших ковриков для йоги, чтобы сделать упражнения на полу более комфортными, то вперёд, но в остальном для этой сессии растяжки вам ничего не понадобится, кроме небольшого пространства.

Эта программа растягивает всё тело, и хотя это делает её очень эффективным занятием для включения в ваш еженедельный график, если у вас есть области тела, требующие большего внимания, возможно, стоит также выполнять более специфические упражнения на растяжку именно для них.

Если у вас зажаты бёдра, попробуйте эти пять упражнений, чтобы помочь им расслабиться.

Упражнения:

Поза ребёнка

Поза кобры

Поза лотоса с замком из рук за спиной

Растяжка за спиной

Растяжка в позе голубя

Кошка-корова

Эта программа для развития мобильности будет полезна всем, и особенно тем, кто регулярно тренируется в зале и нагружает мышцы. Выполнение её после тренировки ускорит восстановление после неё и, как мы надеемся, снизит риск возникновения отсроченной мышечной боли (DOMS).

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

