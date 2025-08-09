Волшебная 10-минутка от тренера: как снять напряжение в мышцах и улучшить самочувствие

Эта 10-минутная программа упражнений на мобильность от фитнес-тренера Фрейзера Уилсона не требует никакого оборудования, поэтому её легко вписать в свою программу, а если заниматься два-три раза в неделю, она быстро поможет улучшить осанку и гибкость.
Если вы хотите расстелить один из лучших ковриков для йоги, чтобы сделать упражнения на полу более комфортными, то вперёд, но в остальном для этой сессии растяжки вам ничего не понадобится, кроме небольшого пространства.
Эта программа растягивает всё тело, и хотя это делает её очень эффективным занятием для включения в ваш еженедельный график, если у вас есть области тела, требующие большего внимания, возможно, стоит также выполнять более специфические упражнения на растяжку именно для них.
Если у вас зажаты бёдра, попробуйте эти пять упражнений, чтобы помочь им расслабиться.
Упражнения:
Эта программа для развития мобильности будет полезна всем, и особенно тем, кто регулярно тренируется в зале и нагружает мышцы. Выполнение её после тренировки ускорит восстановление после неё и, как мы надеемся, снизит риск возникновения отсроченной мышечной боли (DOMS).
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
