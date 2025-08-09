Одна гиря и 15 минут: эти упражнения заставят ваши мышцы работать на пределе

Упражнения с гирей от тренера NASM Джеффа Сазерленда развивают силу и выносливость

Если вы ищете доступный спортивный снаряд, который поможет добавить немного веселья (и огня) в ваши домашние силовые тренировки, то пришло время приобрести одну из лучших гирь.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина выполняет махи гирей

От махов и тактических тяг до становой тяги и рывков — список упражнений, которые можно освоить с этим универсальным спортивным снарядом, поистине бесконечен. И это даёт множество преимуществ: позволяет эффективно развивать силу, выносливость и общую физическую форму дома, помогают задействовать несколько групп мышц одновременно, а также улучшают равновесие.

Попробуйте эту быструю 15-минутную тренировку от сертифицированного персонального тренера NASM Джеффа Сазерленда. Он разработал быструю тренировку для всего тела, которая обязательно ускорит ваш пульс и заставит ваши мышцы работать на пределе своих возможностей.

Упражнения, включенные в тренировку Сазерленда:

махи гирей с шагом назад x 10

восьмёрка для жима x 10

тактическое взятие на грудь x 10

тяга на грудь в присед x 10

отжимания x 10

Сазерленд использует 18-килограммовую гирю для каждого из первых четырёх упражнений и брусья для отжиманий, но тренер отмечает, что если у вас нет последних под рукой, это не проблема.

"Я сделал пять раундов менее чем за 15 минут", — добавляет он. "Выполняйте такие тренировки регулярно, и вы станете сильнее, стройнее и выносливее".

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.



