Одна гиря и 15 минут: эти упражнения заставят ваши мышцы работать на пределе

Если вы ищете доступный спортивный снаряд, который поможет добавить немного веселья (и огня) в ваши домашние силовые тренировки, то пришло время приобрести одну из лучших гирь.
От махов и тактических тяг до становой тяги и рывков — список упражнений, которые можно освоить с этим универсальным спортивным снарядом, поистине бесконечен. И это даёт множество преимуществ: позволяет эффективно развивать силу, выносливость и общую физическую форму дома, помогают задействовать несколько групп мышц одновременно, а также улучшают равновесие.
Попробуйте эту быструю 15-минутную тренировку от сертифицированного персонального тренера NASM Джеффа Сазерленда. Он разработал быструю тренировку для всего тела, которая обязательно ускорит ваш пульс и заставит ваши мышцы работать на пределе своих возможностей.
Упражнения, включенные в тренировку Сазерленда:
Сазерленд использует 18-килограммовую гирю для каждого из первых четырёх упражнений и брусья для отжиманий, но тренер отмечает, что если у вас нет последних под рукой, это не проблема.
"Я сделал пять раундов менее чем за 15 минут", — добавляет он. "Выполняйте такие тренировки регулярно, и вы станете сильнее, стройнее и выносливее".
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
