Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи
Магнолии в средней полосе угрожают мучнистая роса и щитовка
Шампиньоны в тушёной капусте добавляют текстуру и аппетитный аромат
Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок
Эксперты заявили, что эмоциональное состояние владельца передаётся питомцу
Ретро-волны снова в моде: причёска, которая сделает вас звездой красной дорожки
Упражнения с гирей от тренера NASM Джеффа Сазерленда развивают силу и выносливость
Great Wall не планирует выводить бренды Ora и Wey из России
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его

Забудьте о беге и плавании, эта тренировка лучше всего подходит для вашего мозга

44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%
2:48
Спорт

Женщины составляют две трети случаев деменции во всем мире, при этом снижение уровня эстрогена во время менопаузы увеличивает риск развития наиболее распространенных типов деменции. Однако 44-летнее исследование, опубликованное в журнале Neurology, связывает езду на велосипеде с долгосрочной защитой мозга.

Девушка на велосипеде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на велосипеде

Что показывает исследование

В исследовании приняли участие 1462 женщины в возрасте от 38 до 60 лет. В начале исследования, в период с 1968 по 1970 год, 191 женщина прошла максимальный велотест на велотренажере. Они выполняли различные интервалы езды, катаясь с низкой интенсивностью, увеличивая её каждые несколько минут до полного изнеможения. Фиксировалась пиковая нагрузка, достигнутая на момент утомления. Измерялась в ваттах, и исследователи использовали её в качестве маркера максимального уровня сердечно-сосудистой подготовки.

Исследователи пришли к выводу, что высокая физическая подготовка отсрочивает начало деменции на 9,5 лет, а у женщин с высокой кардиотренировкой риск развития деменции был на 88% ниже. Затем женщин, участвовавших в исследовании, обследовали на наличие признаков деменции в 1974, 1980, 2000, 2005 и 2009 годах.

Обследование включало нейропсихиатрические обследования, интервьюирование женщин и анализ больничных карт. Учёные также учитывали социально-экономические факторы, такие как доход и образование, а также особенности питания женщин, курение и любые имеющиеся заболевания.

Результаты показали, что только у 5% женщин с высокой физической подготовкой, судя по результатам велотренировок в начале исследования, развилась деменция, по сравнению с 32% в группе со средней физической подготовкой.

Исследователи пришли к выводу, что высокая физическая подготовка отсрочила начало деменции на 9,5 лет, а у женщин с высокой кардиотренировкой риск развития деменции был на 88% ниже.

Как начать заниматься велоспортом

Если вы не увлекаетесь велоспортом или у вас дома нет места для установки одного из лучших велотренажёров, не паникуйте. Развивать сердечно-сосудистую систему можно плаванием, бегом и даже быстрой ходьбой, так что не только езда на велосипеде полезна для улучшения памяти.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары
Пошаговая инструкция стилистов по созданию идеального высокого хвоста
Одна щепотка сахара на 1 кг рыбы улучшает цвет и текстуру корочки
44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.