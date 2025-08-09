Забудьте о беге и плавании, эта тренировка лучше всего подходит для вашего мозга

Женщины составляют две трети случаев деменции во всем мире, при этом снижение уровня эстрогена во время менопаузы увеличивает риск развития наиболее распространенных типов деменции. Однако 44-летнее исследование, опубликованное в журнале Neurology, связывает езду на велосипеде с долгосрочной защитой мозга.
В исследовании приняли участие 1462 женщины в возрасте от 38 до 60 лет. В начале исследования, в период с 1968 по 1970 год, 191 женщина прошла максимальный велотест на велотренажере. Они выполняли различные интервалы езды, катаясь с низкой интенсивностью, увеличивая её каждые несколько минут до полного изнеможения. Фиксировалась пиковая нагрузка, достигнутая на момент утомления. Измерялась в ваттах, и исследователи использовали её в качестве маркера максимального уровня сердечно-сосудистой подготовки.
Исследователи пришли к выводу, что высокая физическая подготовка отсрочивает начало деменции на 9,5 лет, а у женщин с высокой кардиотренировкой риск развития деменции был на 88% ниже. Затем женщин, участвовавших в исследовании, обследовали на наличие признаков деменции в 1974, 1980, 2000, 2005 и 2009 годах.
Обследование включало нейропсихиатрические обследования, интервьюирование женщин и анализ больничных карт. Учёные также учитывали социально-экономические факторы, такие как доход и образование, а также особенности питания женщин, курение и любые имеющиеся заболевания.
Результаты показали, что только у 5% женщин с высокой физической подготовкой, судя по результатам велотренировок в начале исследования, развилась деменция, по сравнению с 32% в группе со средней физической подготовкой.
Если вы не увлекаетесь велоспортом или у вас дома нет места для установки одного из лучших велотренажёров, не паникуйте. Развивать сердечно-сосудистую систему можно плаванием, бегом и даже быстрой ходьбой, так что не только езда на велосипеде полезна для улучшения памяти.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
