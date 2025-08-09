Забудьте о беге и плавании, эта тренировка лучше всего подходит для вашего мозга

44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%

Женщины составляют две трети случаев деменции во всем мире, при этом снижение уровня эстрогена во время менопаузы увеличивает риск развития наиболее распространенных типов деменции. Однако 44-летнее исследование, опубликованное в журнале Neurology, связывает езду на велосипеде с долгосрочной защитой мозга.

Что показывает исследование

В исследовании приняли участие 1462 женщины в возрасте от 38 до 60 лет. В начале исследования, в период с 1968 по 1970 год, 191 женщина прошла максимальный велотест на велотренажере. Они выполняли различные интервалы езды, катаясь с низкой интенсивностью, увеличивая её каждые несколько минут до полного изнеможения. Фиксировалась пиковая нагрузка, достигнутая на момент утомления. Измерялась в ваттах, и исследователи использовали её в качестве маркера максимального уровня сердечно-сосудистой подготовки.

Обследование включало нейропсихиатрические обследования, интервьюирование женщин и анализ больничных карт. Учёные также учитывали социально-экономические факторы, такие как доход и образование, а также особенности питания женщин, курение и любые имеющиеся заболевания.

Результаты показали, что только у 5% женщин с высокой физической подготовкой, судя по результатам велотренировок в начале исследования, развилась деменция, по сравнению с 32% в группе со средней физической подготовкой.

Исследователи пришли к выводу, что высокая физическая подготовка отсрочила начало деменции на 9,5 лет, а у женщин с высокой кардиотренировкой риск развития деменции был на 88% ниже.

Как начать заниматься велоспортом

Если вы не увлекаетесь велоспортом или у вас дома нет места для установки одного из лучших велотренажёров, не паникуйте. Развивать сердечно-сосудистую систему можно плаванием, бегом и даже быстрой ходьбой, так что не только езда на велосипеде полезна для улучшения памяти.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

