Мозг как мышца: тренируйте его по этим 3 правилам, чтобы сохранить остроту ума

Римская комната для памяти: освойте древнюю технику за 15 минут в день
С возрастом мы претерпеваем определённые физические и психические изменения, поэтому физические упражнения так важны для развития и поддержания физической и психологической силы. Так же, как мы тренируем мышцы для роста, нам необходимо тренировать мозг, чтобы оставаться острым и сильным.

Тренировка для мозга
Тренировка для мозга

Под тренировкой мозга подразумеваются занятия, которые улучшают когнитивные способности и память. Например, вы можете быть заядлым игроком в кроссворды или получать удовольствие от освоения новых навыков.

Эффективность упражнений для мозга до сих пор остаётся предметом споров, особенно в плане применимости полученных навыков в повседневной жизни. Тем не менее, они могут быть увлекательными и интересными, а некоторые из них весьма практичны.

Существуют многообещающие исследования, показывающие, что тренировка мозга может помочь улучшить когнитивные способности, память и внимание. Однако её эффективность всё ещё остаётся под вопросом.

В крупномасштабном поперечном исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience (ещё в 2019 году), говорится, что "продолжаются дебаты относительно её научной основы или доказательств эффективности", и утверждается, что многие исследования основаны на небольших исследованиях.

Исследователи проанализировали данные двух крупных интернет-когортных исследований и пришли к выводу, что те, кто практикует "коммерчески доступные программы тренировки мозга в течение длительного времени", действительно получают пользу, но, хотя эта польза может быть перенесена и на другие компьютерные задачи, она ограничена.

Они назвали мотивацию к тренировкам мозга важным фактором когнитивных способностей. В другом исследовании 51 здоровый испытуемый использовал когнитивную тренировку Lumosity, которая проверяла внимание, скорость обработки информации, зрительную память и исполнительные функции.

Тренировка длилась 15 минут в день, семь дней в неделю, в течение трёх недель. Исследование было ограниченным, но исследователи всё же обнаружили улучшения внимания и скорости движений.

Mind Tools, также известный как метод локусов, утверждает, что техника "Римская комната" — эффективный способ запоминания информации, не подчиняющейся определённой структуре.

Используя систему, вы представляете хорошо знакомую вам комнату, например, спальню или офис. Затем представьте предметы в комнате и свяжите их с информацией, которую хотите запомнить.

Система рекомендует формировать образы, связанные с этой информацией, и прикреплять их к предметам. Всякий раз, когда вам нужно вспомнить информацию, мысленно пройдитесь по комнате и визуализируйте предметы, чтобы вызвать нужную информацию.

Чтобы развить систему дальше, представьте себе место с несколькими комнатами, которое вы хорошо знаете, например, свой дом, затем переходите из одной комнаты в другую, связывая каждую комнату и предметы в ней с информацией, которую нужно вспомнить.

Эта техника побуждает вас хранить категории информации в разных комнатах, подобно мебели, создавая в уме "когнитивную карту". Теория заключается в том, что умственная стимуляция улучшает нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи — и предотвращает такие состояния, как деменция.

Однако, опять же, доказательств недостаточно. Помните, что многочисленные исследования доказывают, что физические упражнения улучшают когнитивные функции, даже при умеренной интенсивности. Помимо приятных занятий для тренировки мозга, подумайте о прогулках или добавлении какой-либо формы движения или упражнений в свой распорядок дня, чтобы сохранить остроту ума в пожилом возрасте.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
