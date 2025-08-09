Дневная доза счастья: как солнце усиливает эффект от тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Летние тренировки: как выбрать идеальное место для занятий на свежем воздухе
Спорт
Спорт

Хотите перенести свою программу тренировок из душного спортзала или дома на улицу? Лето — прекрасная возможность сделать именно это. Отдых на солнце даёт вам дофамин, о необходимости которого вы и не подозревали.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Однако, когда вы тренируетесь в жаркую погоду, водный баланс и хорошая экипировка важны для вашей безопасности. Физические упражнения на свежем воздухе — идеальный способ избежать социальной тревожности, возникающей, когда вы заходите в спортзал и чувствуете, что все взгляды устремлены на вас. Или, если вы просто хотите получить ежедневную дозу витамина D естественным путём, хорошенько потея, у вас есть варианты.

В конечном счёте, фитнес может стать тем самым средством для улучшения психического здоровья, которое вы ищете, а дополнительная польза для здоровья от тренировок на свежем воздухе оправдывает все эти усилия. Если вы собираетесь в парк или на тренировку в своём районе, аудио-фитнес-приложения — отличный вариант.

На пляже или во дворе, ваши тренировки на свежем воздухе не должны прерываться. От блогилэйтса до танцев и высокоинтенсивных интервальных тренировок. Всё, что вам нужно, — это ваш телефон, планшет или ноутбук. В интернете можно найти много разнообразных онлайн-тренировок.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
