Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Reuters: Катар может прекратить поставки газа в Европу — реакция на директиву ЕС
Как летом держать жирный блеск под контролем — советы дерматологов
Диетолог Стив Беннетт: ультраобработанные углеводы вызывают резкий рост глюкозы
Сын Децла Антоний Толмацкий не может слушать треки отца из-за болезненных воспоминаний
Овощеводы уточнили, что спелая тыква имеет яркий цвет, твёрдую кожицу и глухой звук
Сан-Панталео на Сардинии стал гастрономическим направлением с рестораном Michelin
Ветеринар Шеляков: стрижка длинношерстных кошек снижает риск перегрева
Цвет кислотной зелени не подходит для спальни, но стимулирует в рабочем кабинете
Science in Medical Data: оптимальная физическая нагрузка омолаживает мозг

Универсальный солдат фитнеса: как достичь двух целей сразу

Рекомпозиция тела сочетает кардио, силовые тренировки и правильное питание
4:30
Спорт

Станьте стройнее и нарастите мышцы с помощью этой стратегии. Вот что вам нужно сделать.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Рекомпозиция тела — ключ к одновременному снижению жировой прослойки и набору мышечной массы. Независимо от того, занимаетесь ли вы в коммерческом спортзале, в домашнем или пользуетесь приложением для тренировок, у вас, вероятно, есть определённая цель, например, похудеть или набрать мышечную массу.

Однако, если вы хотите добиться и того, и другого одновременно, всё становится сложнее. Это называется рекомпозицией тела — процессом, который позволяет одновременно сжигать жир и наращивать мышечную массу.

Проблема в том, что для сжигания жира требуется дефицит калорий, а для роста мышц — потреблять больше калорий, чем сжигать, а достичь этого баланса непросто.

Вот несколько надёжных способов рекомпозиции тела, которые помогут вам достичь ваших фитнес-целей в этом году. Помните, что повседневная активность также считается движением и может существенно влиять на сжигание калорий.

Состав вашего тела — это соотношение жировой и мышечной массы. Иногда состав тела используется как синоним процентного содержания жира в организме, но процентное содержание жира в организме — это лишь одна из составляющих общего состава тела.

Сухая масса включает мышцы, кости, связки, сухожилия, органы, другие ткани и воду — другими словами, всё, что не является жиром. В зависимости от метода измерения состава тела, вода может быть представлена в виде отдельного процентного содержания.

Как работает рекомпозиция тела?

Рекомпозиция тела действительно зависит от ваших конкретных целей в области здоровья и физической формы. В отличие от традиционных методов похудения, таких как очень низкокалорийные диеты или периоды интенсивных кардиотренировок, не существует единого протокола для рекомпозиции тела.

Существуют основные рекомендации. Для успешного изменения композиции тела вам необходимо:

  • Кардиотренировки для сжигания жира
  • Тренировки с отягощениями (силами) для наращивания мышечной массы
  • Общее снижение потребления калорий для сжигания жира
  • Увеличение потребления белка для стимулирования роста мышц

Как сжигать жир?

Сжигание жира в конечном итоге сводится к поддержанию необходимого уровня калорий. Чтобы сжигать жир, необходимо потреблять меньше калорий, чем сжигать. Кардиотренировки, или сочетание кардио- и силовых упражнений, в сочетании со здоровым питанием по-прежнему остаются лучшим методом сжигания жира — просто нет другого пути, кроме как с научной точки зрения.

Безопасное и устойчивое сжигание жира также подразумевает постановку реалистичных целей и отказ от лишения организма необходимых питательных веществ — нездоровые пищевые привычки никогда не оправдывают риска.

Как нарастить мышечную массу?

Чтобы нарастить мышечную массу, сосредоточьтесь на двух основных факторах: силовых тренировках и потреблении белка. Силовые тренировки необходимы для изменения состава тела — ваши мышцы не будут расти, если вы не будете их нагружать.

Кроме того, невозможно нарастить мышечную массу без избытка калорий, поэтому для стимуляции роста мышц необходимо потреблять больше калорий, чем сжигать.

Хотя все макронутриенты важны, белок особенно важен для наращивания мышечной массы. Без достаточного количества белка организму будет сложно восстанавливать мышечную ткань, которая разрушается во время силовых тренировок.

Кроме того, исследования показывают, что высокобелковая диета может способствовать одновременному сжиганию жира и набору мышечной массы. Исследования показывают, что при дефиците калорий потребление большего количества белка, чем обычно, может помочь сохранить сухую массу тела (то есть мышечную массу), чем при дефиците калорий без изменения потребления белка.

У людей, которые уже занимаются силовыми тренировками, увеличение потребления белка и выполнение программы с тяжёлыми весами приводит к улучшению состава тела.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования
Домашние животные
Эксперты: для собаки прикосновение к голове может быть сигналом доминирования Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Сбежавшая в Армению Диброва впервые вышла на связь после скандала
Зампред ЦБ: решения по ставке будут взвешенными, с учётом всех поступающих данных
Сульфат калия в августе улучшает вкус и цвет корнеплодов свёклы — советы агрономов
Светильники из макраме создают мягкое рассеянное освещение в комнате
Кинолог Голубев: собаки воют из-за общения, музыки, стресса и боли
Каякинг, футволей и пляжный теннис сжигают до 800 калорий в час
Ирина Безрукова высказалась о конфликте в семье Диброва
Эксперты: заправка в жару повышает риск возгорания на АЗС
Кулинары объяснили, что сода меняет вкус омлета и нарушает его структуру
Археологи восстановили Аллею сфинксов в Луксоре — 3 километра между двумя храмами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.