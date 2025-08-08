Сжигают сотни калорий и дарят драйв: эти 7 видов спорта работают лучше любой диеты

Каякинг, футволей и пляжный теннис сжигают до 800 калорий в час

Существуют виды спорта, которые ускоряют метаболизм, сжигают калории и при этом дарят удовольствие, связь с природой и общение. И самое приятное: многие упражнения можно адаптировать к вашему уровню физической подготовки, независимо от того, новичок вы или уже опытный спортсмен. Ниже мы рассмотрим, сколько калорий сжигают некоторые виды упражнений, чтобы вы могли найти тот, который подходит именно вам.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info сап-прогулка

Интенсивные тренировки

Слэклайн (450 калорий/час): Балансирование на натянутой ленте между двумя точками может показаться увлекательным занятием, но оно требует концентрации, силы корпуса и координации. Со временем вы сможете освоить трюки, что ещё больше увеличит расход калорий и сложность.

Пляжный теннис (650 калорий/час): с интенсивными матчами и быстрыми движениями.

с интенсивными матчами и быстрыми движениями. Футволей (700 калорий/час): сочетает взрывную силу, выносливость и технику. Прыжки, бег и удары ногами по песку увеличивают нагрузку на мышцы и улучшают равновесие. Это сложная, но чрезвычайно эффективная практика.

Водные виды спорта

Помимо освежающего эффекта вода может быть отличной средой для сжигания жира и развития различных физических навыков.

Сапбординг (500 калорий/час): Это может показаться неспешным занятием, но на самом деле это тренировка. Гребля укрепляет руки и спину, а ноги и корпус постоянно работают, чтобы поддерживать равновесие. Идеально подходит для солнечных дней и спокойных пейзажей.

Водные лыжи (700 калорий/час): Этот интенсивный и сложный вид спорта требует силы рук, спины, ног и корпуса для поддержания осанки и равновесия во время скольжения. Это полноценный урок мышечной выносливости и концентрации.

Каякинг (800 калорий/час): немногие виды спорта так же хорошо тренируют верхнюю часть тела. С каждым рывком вы задействуете руки, плечи, спину и пресс. Кроме того, это отличная тренировка сердечно-сосудистой системы.

Для тех, кто хочет сжигать калории более интенсивно и эффективно, существуют методы, требующие больших усилий за короткое время, но результат стоит затраченных усилий.

Уточнения

Сапсёрфинг — водный вид спорта.

