Силовые тренировки превращают женщин в Халка? Нет, кардинально меняют здоровье — и вот почему

Силовые тренировки укрепляют здоровье женщин и снижают риск травм — врачи
3:23
Спорт

Долгое время силовые тренировки считались сугубо мужским занятием, синонимом грубой силы и рельефных мышц. Даже сегодня многие женщины не решаются променять кардио на силовые тренировки, опасаясь стать "слишком большими". Но правда в том, что силовые тренировки могут кардинально изменить женское здоровье, и их польза выходит далеко за рамки внешнего вида.

Силовые тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Силовые тренировки

При соблюдении рекомендаций специалиста, после медицинского осмотра, в сочетании со сбалансированным питанием и регулярными тренировками это безопасный и преображающий путь.

Делают ли силовые тренировки женщин слишком мускулистыми? Нет. Забудьте о мифе о Женщине-Халке. У женщин гораздо меньше тестостерона, чем у мужчин, что крайне затрудняет естественный набор мышечной массы. На самом деле происходит развитие естественных изгибов, тонуса и упругости мышц, а также формирование более сильного и функционального тела.

Как силовые тренировки улучшают здоровье?

Помимо укрепления мышц и защиты суставов силовые тренировки улучшают осанку, равновесие и координацию движений, а также предотвращают хронические боли и травмы, особенно в таких областях, как поясница, колени и плечи.

Помогают ли силовые тренировки похудеть?

Да, очень. В то время как аэробные тренировки сжигают больше калорий во время активности, силовые тренировки повышают базальный обмен веществ, то есть организм потребляет больше энергии даже в состоянии покоя. Более того, они способствуют сжиганию жира, сохраняя или даже наращивая сухую мышечную массу, что крайне важно для устойчивого снижения веса.

Какие части тела получают наибольшую пользу?

У женщин, как правило, больше жира в области бёдер и ягодиц, поэтому упражнения для этих зон особенно важны. Такие движения, как приседания, выпады, тазовые движения и становая тяга, помогают укрепить мышцы кора, ягодиц и ног, а также улучшить контуры тела, стабильность и функцию таза.

Помогают ли они здоровью интимной зоны?

Да. Укрепление мышц кора и тазовой области помогает предотвратить недержание мочи, улучшает послеродовое восстановление, помогает предотвратить пролапсы (например, опущение мочевого пузыря и матки) и может даже улучшить сексуальную функцию.

Есть ли упражнения, которые лучше всего подходят женщинам?

Существуют рекомендации, учитывающие женскую анатомию, физиологию и состав тела. Однако практически все упражнения можно адаптировать к потребностям каждого человека, варьируя нагрузку, осанку и фокусировку мышц.

Самое главное — использовать индивидуальный подход, учитывая возраст, историю болезни и цели.

Силовые тренировки — это основа, но в идеале я бы комбинировал различные виды тренировок.

Эффективная программа должна включать:

  • силовые упражнения и упражнения на сопротивление (тренировки с отягощениями, с собственным весом, с эспандерами);
  • высокоинтенсивные тренировки (например, HIIT) для сжигания жира.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
