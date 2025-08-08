Мышечное плато? Эта 30-секундная уловка в тренировке взорвет ваш прогресс

Чувствуете, что ваши силовые тренировки перестали работать? Даже если вы потеете и выполняете все повторения, ваш прогресс застопорился? Это может быть связано с мышечным "замиранием" — распространённым явлением при повторяющихся упражнениях.
Варьирование тренировок крайне важно для предотвращения адаптации организма, и один из способов выйти из состояния плато — это метод "отдых-пауза". Только не дайте себя обмануть названию.
Эта техника "отдых-пауза" больше похожа на партизанскую атаку на мышцы, чем на момент расслабления. Метод "отдых-пауза" — это продвинутая стратегия тренировок, используемая для усиления стимуляции мышц, что позволяет добиться большего прироста мышечной массы и силы.
Вот как это работает:
После каждого подхода отдых между циклами составляет от 1 до 3 минут, в зависимости от степени утомления. В идеале следует выполнять три цикла на одно упражнение, заменяя традиционные тренировочные подходы.
