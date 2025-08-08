Японская ходьба: секрет стройности за 30 минут в день, который покорил мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Спорт

"Интервальная ходьба", также известная как японская ходьба, — это метод, ставший популярным благодаря своей простоте, эффективности и научно обоснованному подходу.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Этот метод популяризировали такие эксперты, как врач, выпускник Гарварда и Стэнфорда Саурабх Сети, который завоевал популярность в интернете, трансформируя научные знания в простые в применении привычки. И здесь суть не столько в количестве шагов, сколько в изменении темпа их выполнения.

Как это работает?

  1. Идея заключается в чередовании моментов спокойствия и ускорения — как будто обычный день внезапно превратился в гонку со временем.
  2. Последовательность проста:
  3. Начните со спокойной ходьбы в течение 3-5 минут.
  4. Затем чередуйте 3 минуты умеренной ходьбы с 3 минутами более интенсивной. Повторяйте этот цикл в течение 30 минут.
  5. Завершите ещё несколькими минутами лёгкой ходьбы, чтобы замедлить темп.

Исследования, проведённые с использованием этого протокола, показали значительные преимущества всего за три месяца практики при четырёх сеансах в неделю.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Что полагается Полине Дибровой после разрыва с Дмитрием — сокровенные подробности
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
