Японская ходьба: секрет стройности за 30 минут в день, который покорил мир

Врач из Гарварда раскрыл секрет японской ходьбы: 4 тренировки в неделю для видимых результатов

"Интервальная ходьба", также известная как японская ходьба, — это метод, ставший популярным благодаря своей простоте, эффективности и научно обоснованному подходу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Этот метод популяризировали такие эксперты, как врач, выпускник Гарварда и Стэнфорда Саурабх Сети, который завоевал популярность в интернете, трансформируя научные знания в простые в применении привычки. И здесь суть не столько в количестве шагов, сколько в изменении темпа их выполнения.

Как это работает?

Идея заключается в чередовании моментов спокойствия и ускорения — как будто обычный день внезапно превратился в гонку со временем. Последовательность проста: Начните со спокойной ходьбы в течение 3-5 минут. Затем чередуйте 3 минуты умеренной ходьбы с 3 минутами более интенсивной. Повторяйте этот цикл в течение 30 минут. Завершите ещё несколькими минутами лёгкой ходьбы, чтобы замедлить темп.

Исследования, проведённые с использованием этого протокола, показали значительные преимущества всего за три месяца практики при четырёх сеансах в неделю.

Уточнения

