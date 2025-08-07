Сводят на нет даже идеальную диету: эти продукты мешают похудеть, даже если вы питаетесь правильно

Отказ от ультраобработанных продуктов поможет в два раза быстрее скинуть лишний вес — профессор Рэйчел Баттерхэм

Английские учёные выяснили, что выбирая минимально обработанные продукты, люди теряют в два раза больше веса, чем те, кто питается ультраобработанными продуктами.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Худеющая девушка

Лучше добавить в рацион свежие овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, мясо без добавок, а исключить сосиски, газировку, готовые завтраки, магазинную выпечку. Так вы похудеете быстрее, даже если обе диеты одинаково сбалансированы по питательным веществам, сообщает KP. RU.

Важно следовать рекомендациям по питанию: ограничивать общее потребление калорий, соль, сахар и насыщенные жиры, отдавать приоритет продуктам с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи, бобовые, орехи).

"Приготовление пищи дома, вместо ультраобработанных, упакованных продуктов или готовых блюд, принесет дополнительные преимущества с точки зрения здорового веса, оптимального состава тела и общего состояния здоровья", — говорит старший автор исследования, профессор Рэйчел Баттерхэм.

