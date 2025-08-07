Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь Аксёнова преодолела страх перед легендарной Гузеевой на съёмках Холода
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто

Сводят на нет даже идеальную диету: эти продукты мешают похудеть, даже если вы питаетесь правильно

Отказ от ультраобработанных продуктов поможет в два раза быстрее скинуть лишний вес — профессор Рэйчел Баттерхэм
1:07
Спорт

Английские учёные выяснили, что выбирая минимально обработанные продукты, люди теряют в два раза больше веса, чем те, кто питается ультраобработанными продуктами.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Лучше добавить в рацион свежие овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, мясо без добавок, а исключить сосиски, газировку, готовые завтраки, магазинную выпечку. Так вы похудеете быстрее, даже если обе диеты одинаково сбалансированы по питательным веществам, сообщает KP. RU.

Важно следовать рекомендациям по питанию: ограничивать общее потребление калорий, соль, сахар и насыщенные жиры, отдавать приоритет продуктам с высоким содержанием клетчатки (фрукты, овощи, бобовые, орехи).

"Приготовление пищи дома, вместо ультраобработанных, упакованных продуктов или готовых блюд, принесет дополнительные преимущества с точки зрения здорового веса, оптимального состава тела и общего состояния здоровья", — говорит старший автор исследования, профессор Рэйчел Баттерхэм.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Врачи: газировка и готовые завтраки приводят к снижению тонуса
Адвокаты Полины Дибровой подтвердили начало бракоразводного процесса
Ультраобработанная еда и похудение: ученые рассказали о неожиданном результате
Калининград вошёл в топ-20 регионов по продажам жилья: что ждёт рынок дальше
Музей Шиндаги, JA Beach Hotel и часовая башня находятся вне туристических районов Дубая
Агрономы сообщили: компост и сидераты восстанавливают почву после лука
Избыток влаги и яиц делает сырники жидкими — рекомендации поваров
Депутаты предложили отменить штраф за тонировку и тюнинг авто
Юрий Лоза высказался о смерти Михаила Евдокимова спустя 20 лет со дня трагедии
Отказ от ультраобработанных продуктов поможет в два раза быстрее скинуть лишний вес — профессор Рэйчел Баттерхэм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.