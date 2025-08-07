Бесплатный способ снизить риск смерти на 20% — уже у вас под ногами: делайте это 15 минут в день

Учёные США выяснили, что ежедневные 15-минутные прогулки в быстром темпе могут снизить риск смерти на 20 процентов.
Длительные же прогулки снижают смертность всего на 4%.
"Особенно заметен положительный эффект у людей с хроническими заболеваниями — для них быстрая ходьба оказалась даже полезнее, чем для полностью здоровых участников", — отметили исследователи.
Они изучили медицинские карты 79,8 тысячи человек. Оказалось, что умеренно активный образ жизни способствует ее продлению чисто статистически.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
