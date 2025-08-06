На бейджике “мастер”, а на деле — театр: как фитнес-клубы продают звания вместо качества

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Тренер без профильных знаний повышает риск травм — предупреждение экспертов
2:52
Спорт

Заниматься спортом с тренером — проще, безопаснее и эффективнее. Но только в том случае, если вы выбрали настоящего профессионала. Компетентный наставник не просто показывает упражнения — он понимает, как работает тело, умеет адаптировать программу под ваш уровень и цели. А вот ошибки в выборе специалиста могут затормозить прогресс или даже навредить здоровью.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

Разбираемся, как выбрать тренера, на что стоит смотреть в первую очередь — и почему внешность обманчива.

Не только диплом

Наличие профильного образования база. Без знаний анатомии, физиологии и биомеханики тренер не сможет выстроить безопасную и эффективную программу. Но сам по себе диплом — не гарантия квалификации. Хороший специалист не останавливается на базовых курсах и постоянно повышает уровень: посещает семинары, следит за новыми исследованиями, пересматривает методы работы.

Важно учитывать и опыт: тренер, который давно работает с разными клиентами, чаще лучше понимает нюансы — от коррекции техники до учёта хронических заболеваний.

Поведение в зале скажет больше, чем резюме

Присмотритесь к тому, как тренер работает с другими клиентами. Следит ли за техникой, не отвлекается ли на телефон, объясняет ли, что и зачем делать. Тренер на занятии должен быть сосредоточен на подопечном, а не заниматься своими делами.

Недопустимы унижение, грубость, флирт и несанкционированные прикосновения. Помощь с техникой — допустима, но только с согласия клиента и без навязчивости.

Форма — не показатель

Спортивное телосложение может выглядеть убедительно, но на деле не всегда говорит о профессионализме. Иногда в залы берут "картинку" — привлекательного тренера с формой, но без должных знаний и опыта.

Кроме того, к результату можно прийти разными путями: не все из них безопасны или подходят другим людям. Поэтому ориентироваться только на внешний вид точно не стоит.

Отзывы, рекомендации и цена

Отзывы в интернете, как правило, однобокие — либо очень позитивные, либо крайне негативные. А нейтральные и объективные мнения встречаются редко. Лучше, если есть возможность, расспросить друзей или знакомых, которые уже занимались с этим тренером. Но даже здесь важно помнить: то, что подходит одному, может не подойти другому.

Цены тоже могут ввести в заблуждение. В фитнес-клубах часто встречаются громкие "звания": мастер-тренер, элит-тренер и прочие. Это не всегда говорит о компетентности — иногда такой статус связан с коммерческими успехами сотрудника, а не качеством тренировок.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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