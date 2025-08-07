Страны с разным климатом и культурой — в одной весовой ловушке: в зоне риска для здоровья более 1 млрд человек

Исследователи отметили показатели роста и веса более 220 млн человек в возрасте от пяти лет. Сейчас в мире насчитывается более миллиарда людей с ожирением.
С 1990 года распространённость ожирения увеличилась более чем в четыре раза как среди девочек (с 1,7% до 6,9%), так и среди мальчиков (с 2,1% до 9,3%).
В мире также ухудшилась ситуация с ожирением среди взрослых людей: доля женщин с ожирением выросла с 8,8% до 18,5%, а мужчин — с 4,8% до 14%.
Страны с наибольшим уровнем распространённости недостатка веса и ожирения сосредоточены в Океании, Карибском регионе, государствах Ближнего Востока и Северной Африки.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
