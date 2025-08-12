Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистка зубов сразу после еды повышает риск истончения эмали — предупреждают врачи
Фацелия, горчица и злаки помогают восстановить грядку после выращивания лука
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Коричневый с дымкой: оттенок, который будет в моде этой осенью
Кулинары рассказали, как приготовить бутерброды в стиле пиццы за несколько минут
Фанаты с трудом узнали актёра Александра Олешко в новом образе
Фитнес-эксперт назвал 3 упражнения для развития силы всего тела с гантелями
Новые двигатели Toyota смогут работать на бензине, водороде и биотопливе
Эксперт Российского союза туриндустрии сообщила о возможном отказе Турции от системы "всё включено"

Забудьте об обычных приседаниях — попробуйте приседания медвежьей хватки, чтобы укрепить корпус и ноги

Укрепить спину и корпус помогут эти необычные приседания
2:14
Спорт

Приседания, как известно, укрепляют мышцы нижней части тела, особенно ягодиц, бёдер, квадрицепсов и задней поверхности бедра, а также задействуют мышцы кора для обеспечения стабильности. Однако, используя технику "медвежьего объятия", вы можете задействовать и верхнюю часть тела.

Молодая женщина выполняет приседания у стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина выполняет приседания у стены

Мы знаем, что такое "медвежьи объятия" — одно из тех крепких, сильных сжатий, которые вы делаете любимому человеку, — но, к сожалению, в этом упражнении не участвуют ни семья, ни друзья, если только вы не можете поднять их, используя собственный вес.

Вместо этого вы обнимаете груз, например, мешок с песком или медицинский мяч, и обхватываете его руками, крепко сжимая. Это не только задействует верхнюю часть тела и корпус, но и значительно усложняет упражнение на удержание приседаний.

Техника выполнения:

  1. Удерживание в приседе "медведь" довольно простое, но на практике несколько советов буквально помогут вам выжать максимум из этого упражнения для нижней части тела.
  2. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и прижмите выбранный гантель к груди. Убедитесь, что вы полностью обхватываете его руками, чтобы зафиксировать положение.
  3. Отведите бедра назад и выполните приседание, сгибая колени и опускаясь до тех пор, пока бедра не станут как минимум параллельны полу.
  4. Примите стойку "тренога": опирайтесь на пятки, большие пальцы ног и мизинцы, чтобы равномерно распределить вес. Держите грудь поднятой, плечи расслаблены и опущены, спина прямая.
  5. Удерживайте приседание, активно прижимая гантель к себе и напрягая мышцы кора для устойчивости.
  6. Избегайте наклонов вперёд и сохраняйте вертикальное положение.
  7. Когда время истечёт, опирайтесь на пятки, чтобы встать, и напрягайте ягодичные мышцы, разгибая бёдра и колени.

Чтобы поднять вес, обязательно задействуйте мышцы кора. Присядьте, держа спину прямо и приподняв грудь, поднимите вес, затем поднимите его к груди и крепко схватите.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Укрепить спину и корпус помогут эти необычные приседания
Для налаживания доверия дайте кошке возможность самой подойти и обнюхать вас
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с иностранцем Аркади
Пять продуктов, которые мешают вам похудеть
Советские хозяйки затачивали ножи мясорубки сухарями без камня
Rivian изучает опыт конкурентов для внедрения новой рулевой системы
Жесткая и одревесневшая плодоножка — главный признак зрелости тыквы
Эксперты: недостаток зелени и фруктов в рационе снижает иммунитет и пищеварение
HBO совершил крупнейшую ошибку, упустив этот успешный сериал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.