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Форма есть, рельефа нет: что мешает мышцам проявиться даже при нагрузке

Генетика определяет рельеф пресса — данные спортивной физиологии
2:05
Спорт

Сильные мышцы живота — достижимая цель для любого человека. А вот чёткий пресс с "кубиками" — не всегда. Но правда в том, что даже при усиленных тренировках и строгом рационе добиться такого результата могут далеко не все. Причина — не лень и не слабая дисциплина, а анатомия и гены.

окклюзионные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
окклюзионные тренировки

Что такое "кубики" на животе

Рельефный пресс — это не что иное, как хорошо развитая прямая мышца живота. Она парная, проходит от грудины до лобка и разделена на сегменты сухожильными перемычками. Именно они визуально создают "кубики".

У большинства — шесть сегментов. Но бывают варианты и с четырьмя, и даже с восемью. Это строго индивидуально и генетически заложено — изменить количество невозможно.

Почему один тренируется — и кубики есть, а другой — нет

Многое зависит от нескольких факторов, которые не подвластны контролю:

  • Рельеф мышц от природы. У кого-то поверхность мышцы гладкая, без выраженного перепада между волокнами и сухожилиями — и никакие тренировки не сделают кубики заметными.

  • Тип мышечных волокон. В прямой мышце живота — как и в других — есть быстрые и медленные миоциты. Первые активно растут, вторые — выносливы, но почти не увеличиваются в объёме. У кого преобладают медленные, даже при отличной форме пресс может оставаться "плоским".

Существуют также промежуточные волокна. Считается, что определённая нагрузка способна немного изменить их свойства, но научных подтверждений пока мало.

Почему тренировать пресс всё равно стоит

Даже если генетика не даёт вам чёткий рельеф, упражнения на пресс по-прежнему важны. Мышцы живота поддерживают осанку, защищают внутренние органы, участвуют в дыхании и многих движениях тела. А если снизить процент подкожного жира, даже неидеально выраженные кубики могут проявиться — пусть не как у моделей, но вполне эстетично.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — "порождающий, происходящий от кого-то") — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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