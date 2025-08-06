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Накачаться или выгореть: незаметный риск, который подстерегает подростка в зале

ВОЗ рекомендует подросткам заниматься спортом не менее 60 минут в день
3:30
Спорт

Можно ли подросткам заниматься фитнесом и что стоит учитывать? Да, физическая активность в этом возрасте не только разрешена, но и крайне полезна. Главное — учитывать особенности организма, который активно растёт и перестраивается. Грамотно подобранная нагрузка помогает укрепить здоровье, развить силу и выносливость, а также сформировать полезные привычки, которые останутся на всю жизнь.

Девушка с гантелей смотрит в смартфон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с гантелей смотрит в смартфон

Что происходит с организмом подростка

Одним из главных факторов, влияющих на тренировки, становится гормональная перестройка. Повышается уровень эстрогена и тестостерона, ускоряются процессы роста, формируются новые пропорции тела. Часто подростки сталкиваются со скачками роста: кости вытягиваются быстрее, чем мышцы успевают адаптироваться. Это создает временный дисбаланс, при котором важно беречь суставы и сухожилия от чрезмерной нагрузки.

Особенно активно развивается сила и мышечная масса у мальчиков с 13 до 17 лет, у девочек — с 11 до 15 лет. Силовые упражнения в этом возрасте не запрещены — наоборот, они способствуют гармоничному развитию тела. Главное — начинать с умеренной нагрузки и постепенно увеличивать её, по мере того как тело становится выносливее.

Роль сна и восстановления

Подростковый организм особенно нуждается в отдыхе. После тренировок необходимо время для восстановления, чтобы не допустить переутомления и снижения иммунитета. Сон должен длиться 8-10 часов в сутки. Имеет значение не только его продолжительность, но и режим: засыпание и пробуждение желательно делать в одно и то же время. Отсутствие полноценного восстановления может привести к выгоранию, снижению концентрации и повышенному риску травм.

Психология подростков: как не отбить мотивацию

Эмоциональный фон в этом возрасте нестабилен. Подростки особенно остро воспринимают критику и мнения окружающих, а значит — мотивация может меняться буквально день ото дня. Важно не принуждать ребёнка заниматься тем, что ему не нравится, а поддерживать любые позитивные инициативы. Даже небольшой прогресс стоит поощрения — это помогает сформировать уверенность в себе.

Родители играют ключевую роль: их поддержка, уважение к интересам подростка и понимание важности личного выбора делают физическую активность не обязанностью, а удовольствием.

Какие тренировки подойдут

Почти любой вид физической активности допустим, если он приносит радость и не несёт чрезмерного риска. Однако некоторые дисциплины требуют особой осторожности - это тяжелая атлетика, боевые искусства, контактные и экстремальные виды спорта. Здесь необходима не только техника, но и защита.

По рекомендациям ВОЗ, детям и подросткам 5-17 лет нужно уделять физической активности хотя бы 60 минут в день. Это может быть любая нагрузка средней или высокой интенсивности — главное, чтобы она была регулярной и приносила удовольствие.

Если подросток только начинает заниматься, желательно хотя бы первое время работать с тренером. Специалист поможет подобрать упражнения, объяснит правильную технику и снизит вероятность травм.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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