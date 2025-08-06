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Когда лёд молчит: неожиданные эпизоды из отпусков хоккеистов “Ак Барса”

Игроки "Ак Барса" начали подготовку к сезону после летнего отпуска — КХЛ
3:08
Спорт

До старта нового сезона КХЛ остаётся меньше месяца, и игроки "Ак Барса" уже возвращаются к режиму: проходят медобследования и готовятся к сборам. Но перед этим у каждого из них была возможность выдохнуть, сменить ледовую арену на пляжи или лес с мангалом. Рассказываем, как и где провели лето хоккеисты казанского клуба.

Хоккейный клуб Ак Барс
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim Bogodvid / Максим Богодвид, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейный клуб Ак Барс

Кирилл Семёнов: Парижский шик и пляжная классика

Отпуск у Семёнова выдался по-настоящему насыщенным. Вместе с супругой он успел насладиться прогулками по улицам Парижа, сделать фото у Эйфелевой башни и "Мулен Руж", посетить Лувр и пообедать в местных ресторанах. После Франции пара отправилась в более тёплые края — Дубай и Мальдивы, как сообщает inkazan. ru. Всё строго по канонам отпусков в НХЛ-стиле.

Никита Лямкин: без излишеств, но с UFC

Лямкин не из тех, кто делится каждым шагом в соцсетях, но пару ярких кадров всё же появилось. В апреле он запостил фото с бойцом UFC из Татарстана Ринатом Фахретдиновым, подписав его: "Наши в UFC". А в июле выложил новое фото с подписью "С Валерьичем", судя по всему, тоже из неформальной обстановки. О самом отдыхе — ни слова, но явно он был не без впечатлений.

Артём Галимов: море, музыка и матч звёзд

Галимов отдыхал у моря, но фото в соцсетях выложил только одно — в очках и под трек The Limba. Более насыщенной оказалась его спортивная часть лета: участие в "Матче года" между звёздами КХЛ и НХЛ, фото с одноклубниками и с экс-тренером Зинатуллой Белялетдиновым. В клубном видео игрок признался, что успел и отдохнуть, и поработать над собой.

Илья Сафонов: деревня, мангал и татарская кухня

Сафонов активно ведёт соцсети и этим летом показал, что отдых — это не только пляж. Он катался на детском велосипеде по родному селу, устраивал шашлыки на берегу, путешествовал по полям и рекламировал бренд одежды. Ещё в его ленте появились походы, татарская кухня и задорное настроение. У Сафонова отпуск прошёл душевно и по-домашнему.

Дмитрий Яшкин: хоккей и благотворительность

В отличие от коллег, Яшкин чаще появляется в ленте по делу. Он поделился фото с "Матча года".

"Хоккейный вечер с правильным, благотворительным смыслом. Приятно быть частью таких историй, встречать тех, с кем редко получается выйти на один лёд." — написал Дмитрий.

Помимо хоккея, Яшкин продолжил продвижение своей линейки одежды.

Алексей Пустозёров: море и скорость

Соцсети Пустозёров ведёт редко, но несколько летних кадров всё же опубликовал. Судя по ним, он отдыхал на море и катался на гидроцикле. Отпуск прошёл, видимо, спокойно — в духе восстановления перед сезоном.

Уточнения

Хокке́й с ша́йбой хокке́й на льду — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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