Привычная физиотерапия устарела? Этот метод меняет подход к лечению суставов

Групповые тренировки на велотренажёрах могут быть более эффективными при остеоартрите тазобедренного сустава, чем традиционная физиотерапия. К такому выводу пришли специалисты Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD), опубликовав результаты в The Lancet Rheumatology.
В работе участвовали 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава — заболеванием, которым страдают около 3,2 млн человек в Великобритании. Оно связано с разрушением хряща, что приводит к боли и снижению подвижности.
Добровольцев разделили на две группы:
Первая получала стандартную физиотерапию.
Вторая участвовала в восьминедельной программе Chain, включавшей:
30 минут занятий с физиотерапевтом;
30 минут тренировок на велотренажёрах под руководством фитнес-инструктора;
образовательные семинары по самопомощи и физической активности.
Пациенты из группы Chain показали статистически значимое улучшение показателей подвижности и качества жизни. Оценка проводилась по шкале ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS, учитывающей, как терапия влияет на способность выполнять повседневные действия.
Методика Chain показала хорошие результаты в краткосрочной перспективе, однако авторы подчёркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы оценить её эффективность в долгосрочном плане.
Велотренажёр — спортивный тренажёр, на котором крутятся педали, как на велосипеде, но который при этом остается на месте.
