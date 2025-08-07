Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологи рассказали об уникальной крови и адаптации ледяных рыб Антарктики
В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo
Неподходящие шины на электрокаре снижают запас хода и ускоряют износ
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Садоводы рекомендуют хранить яблоки в бумаге и банках для защиты от гнили
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа
Теннисист Александр Бублик провёл время с Янковским и Минаевым в России

Привычная физиотерапия устарела? Этот метод меняет подход к лечению суставов

Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре
1:34
Спорт

Групповые тренировки на велотренажёрах могут быть более эффективными при остеоартрите тазобедренного сустава, чем традиционная физиотерапия. К такому выводу пришли специалисты Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD), опубликовав результаты в The Lancet Rheumatology.

Занятие на велотренажере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Занятие на велотренажере

Как проходило исследование

В работе участвовали 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава — заболеванием, которым страдают около 3,2 млн человек в Великобритании. Оно связано с разрушением хряща, что приводит к боли и снижению подвижности.

Добровольцев разделили на две группы:

  • Первая получала стандартную физиотерапию.

  • Вторая участвовала в восьминедельной программе Chain, включавшей:

    • 30 минут занятий с физиотерапевтом;

    • 30 минут тренировок на велотренажёрах под руководством фитнес-инструктора;

    • образовательные семинары по самопомощи и физической активности.

Результаты

Пациенты из группы Chain показали статистически значимое улучшение показателей подвижности и качества жизни. Оценка проводилась по шкале ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS, учитывающей, как терапия влияет на способность выполнять повседневные действия.

Методика Chain показала хорошие результаты в краткосрочной перспективе, однако авторы подчёркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы оценить её эффективность в долгосрочном плане.

Уточнения

Велотренажёр — спортивный тренажёр, на котором крутятся педали, как на велосипеде, но который при этом остается на месте.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность
Домашние животные
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Биологи рассказали об уникальной крови и адаптации ледяных рыб Антарктики
Политолог Матевосян: Пашинян реализует стратегию Турции по устранению армянской государственности
Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре
В Италии увеличилось число заболеваний лихорадкой Западного Нила — эксперты Fnomceo
Неподходящие шины на электрокаре снижают запас хода и ускоряют износ
Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Садоводы рекомендуют хранить яблоки в бумаге и банках для защиты от гнили
Военный эксперт назвал подводный камень грядущих переговоров Путина и Трампа
В Карадагском заповеднике в Крыму 9 и 10 августа пройдут праздничные мероприятия ко дню основания
Жители Финляндии резко увеличили сбережения: экономисты назвали причину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.