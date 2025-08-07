Привычная физиотерапия устарела? Этот метод меняет подход к лечению суставов

Исследование The Lancet Rheumatology: тренировки на велотренажёре помогают при боли в бедре

Спорт

Групповые тренировки на велотренажёрах могут быть более эффективными при остеоартрите тазобедренного сустава, чем традиционная физиотерапия. К такому выводу пришли специалисты Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD), опубликовав результаты в The Lancet Rheumatology.

Занятие на велотренажере

Как проходило исследование

В работе участвовали 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава — заболеванием, которым страдают около 3,2 млн человек в Великобритании. Оно связано с разрушением хряща, что приводит к боли и снижению подвижности.

Добровольцев разделили на две группы:

Первая получала стандартную физиотерапию.

Вторая участвовала в восьминедельной программе Chain, включавшей: 30 минут занятий с физиотерапевтом; 30 минут тренировок на велотренажёрах под руководством фитнес-инструктора; образовательные семинары по самопомощи и физической активности.



Результаты

Пациенты из группы Chain показали статистически значимое улучшение показателей подвижности и качества жизни. Оценка проводилась по шкале ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS, учитывающей, как терапия влияет на способность выполнять повседневные действия.

Методика Chain показала хорошие результаты в краткосрочной перспективе, однако авторы подчёркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы оценить её эффективность в долгосрочном плане.

Уточнения

Велотренажёр — спортивный тренажёр, на котором крутятся педали, как на велосипеде, но который при этом остается на месте.

