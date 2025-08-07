Диета против дивана: что на самом деле толкает к лишнему весу

Эксперты назвали питание, а не малоподвижность, ключевым фактором глобального ожирения

2:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

В последние десятилетия ожирение стало одной из самых серьёзных проблем общественного здоровья. Часто его связывают с малоподвижным образом жизни, однако новое международное исследование лаборатории Понцера при Университете Дьюка показывает: ключевым фактором роста массы тела в развитых странах является не снижение физической активности, а изменение рациона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Как проводилось исследование

Учёные проанализировали данные более 4200 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет из 34 групп населения на шести континентах — от охотников-собирателей и земледельцев до жителей индустриальных мегаполисов. В расчёт принимались:

суточные энергозатраты;

процент жира в организме;

индекс массы тела (ИМТ).

Для оценки уровня индустриализации использовался Индекс человеческого развития (ИЧР) ООН, учитывающий продолжительность жизни, доход и уровень образования.

Основные выводы

В более богатых странах люди тратят за день столько же или даже больше энергии, чем в менее развитых регионах.

Незначительное снижение энергозатрат с учётом размера тела наблюдается, но оно объясняет лишь малую часть роста количества жира в организме.

Главный фактор увеличения жировой массы — изменения в питании: избыточное потребление калорий, высокообработанные продукты, избыток сахара и жиров.

По словам профессора Германа Понцера, это подтверждает: кризис ожирения в США и других развитых странах в первую очередь связан с диетой, а не с уровнем физической активности.

Результаты исследования не обесценивают важность спорта. Напротив, они поддерживают подход, при котором и питание, и физическая активность рассматриваются как взаимодополняющие меры профилактики ожирения.

Следующие шаги учёных — определить, какие именно аспекты рациона в развитых странах сильнее всего способствуют набору лишнего веса.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

