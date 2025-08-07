Диета против дивана: что на самом деле толкает к лишнему весу

В последние десятилетия ожирение стало одной из самых серьёзных проблем общественного здоровья. Часто его связывают с малоподвижным образом жизни, однако новое международное исследование лаборатории Понцера при Университете Дьюка показывает: ключевым фактором роста массы тела в развитых странах является не снижение физической активности, а изменение рациона.
Учёные проанализировали данные более 4200 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет из 34 групп населения на шести континентах — от охотников-собирателей и земледельцев до жителей индустриальных мегаполисов. В расчёт принимались:
суточные энергозатраты;
процент жира в организме;
индекс массы тела (ИМТ).
Для оценки уровня индустриализации использовался Индекс человеческого развития (ИЧР) ООН, учитывающий продолжительность жизни, доход и уровень образования.
В более богатых странах люди тратят за день столько же или даже больше энергии, чем в менее развитых регионах.
Незначительное снижение энергозатрат с учётом размера тела наблюдается, но оно объясняет лишь малую часть роста количества жира в организме.
Главный фактор увеличения жировой массы — изменения в питании: избыточное потребление калорий, высокообработанные продукты, избыток сахара и жиров.
По словам профессора Германа Понцера, это подтверждает: кризис ожирения в США и других развитых странах в первую очередь связан с диетой, а не с уровнем физической активности.
Результаты исследования не обесценивают важность спорта. Напротив, они поддерживают подход, при котором и питание, и физическая активность рассматриваются как взаимодополняющие меры профилактики ожирения.
Следующие шаги учёных — определить, какие именно аспекты рациона в развитых странах сильнее всего способствуют набору лишнего веса.
