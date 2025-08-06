Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Туалетная бумага против плесени: гениальный способ сохранить свежесть продуктов
Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
Эффект от антивозрастного крема возможен через 4–8 недель — данные косметологов
Белки и клетчатка снижают чувство голода и продлевают сытость
Григорий Лепс грубо вытолкал со сцены подростка во время фотосессии с певцом
Сода даёт рыхлую текстуру и подходит для пирогов с йогуртом — actualno.com
Врачи объяснили, как уменьшить запах старости с помощью гигиены и питания
Учёные: витамины группы B и чеснок делают человека менее привлекательным для комаров

Заниматься спортом — не значит страдать: 3 направления, которые влюбляют с первого занятия

Йога, пилатес и бодифлекс: эти виды фитнеса тренеры рекомендуют женщинам
3:07
Спорт

Фитнес — пожалуй, самый популярный вид физической активности среди женщин. И это неудивительно: он позволяет скорректировать фигуру, улучшить самочувствие и избавиться от лишних килограммов без жёстких диет и изнурительных нагрузок. К тому же, заниматься можно в любом возрасте и на любом уровне подготовки.

Но из-за огромного количества направлений многие теряются на старте: что выбрать, с чего начать и чем всё это отличается? Разбираемся, какие виды фитнеса подойдут именно вам.

Почему фитнес считают "женским" спортом

Главное отличие фитнеса — упор на выносливость, гибкость и общую подтянутость тела, а не на прирост массы и рельеф. Именно поэтому он часто ассоциируется с женской аудиторией: фигура становится изящной и упругой, но не "перекачанной". Конечно, мужчинам такие занятия тоже подойдут, но в зале они чаще выбирают силовой тренинг или бодибилдинг.

Йога: гармония без боли

Если вы ищете способ расслабиться, растянуть тело и привести мысли в порядок — йога подойдёт идеально. Движения здесь плавные и осознанные, упражнения (асаны) выполняются медленно и с задержкой в определённой позе. Йога помогает мягко адаптировать тело к нагрузке, особенно это важно для женщин с избыточным весом или после долгого перерыва в тренировках. Бонус: вы не будете ощущать мышечную боль, а занятия принесут ощущение лёгкости и внутреннего спокойствия.

Пилатес: акцент на здоровье и осанку

Это направление чем-то похоже на йогу, но отличается техникой дыхания и использованием оборудования (мячи, резинки, кольца). Пилатес укрепляет глубокие мышцы, повышает гибкость и помогает проработать осанку. Он подойдёт тем, кто хочет не только похудеть, но и сделать тело более подвижным и функциональным. Подходит женщинам любого возраста и комплекции, особенно если есть проблемы со спиной или суставами.

Бодифлекс: дыхание + движение = минус килограммы

Этот метод основан на сочетании правильного дыхания и простых упражнений. Идея в том, что кислород активно расщепляет жир, особенно в проблемных зонах. Заниматься нужно на голодный желудок — это важное условие. Бодифлекс даёт хороший эффект при лишнем весе, но для уже стройных девушек, стремящихся просто "подтянуть" тело, он может быть не таким эффективным. Здесь акцент именно на жиросжигание, а не на укрепление мышц.

Какой фитнес подойдёт именно вам

Ответ зависит от ваших целей и уровня подготовки. Хотите расслабиться и обрести внутреннее равновесие — начните с йоги. Нужны здоровье и осанка — идите на пилатес. Хотите сжечь лишний жир — попробуйте бодифлекс. Важно, чтобы тренировки приносили не только результат, но и удовольствие. Только тогда они войдут в привычку.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Наука и техника
Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников Аудио 
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Популярное
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей

Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.

Леопоны — гибриды, которые существуют только в неволе и не имеют потомства
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин Гуцул просит Путина о помощи: что стоит за приговором в Молдавии Любовь Степушова
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Врачи объяснили, как уменьшить запах старости с помощью гигиены и питания
Йога, пилатес и бодифлекс: эти виды фитнеса тренеры рекомендуют женщинам
Учёные: витамины группы B и чеснок делают человека менее привлекательным для комаров
В Австралии сняли видео с редким детенышем северного волосатого вомбата
Россия заинтересована в аренде самолётов у Ethiopian Airlines: детали сделки
BWH: бедность в 3 раза повышает риск тяжёлой формы COVID-19 — Annals of Internal Medicine
Круизный лайнер с 2100 пассажирами дрейфовал из-за отключения электричества
Водитель вправе потребовать повторный тест при несогласии с результатом алкотестера
Ремонт ванной: как не потратить лишнее и избежать проблем
Телеведущий Дмитрий Дибров оформил ипотеку по совету жены Полины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.