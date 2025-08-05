Эффект “как на фото” — а внутри спазмы и слабость. Что стоит за модным аксессуаром

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Регулярное ношение фитнес-корсета ослабляет мышцы кора — Американский совет хирургии
3:09
Спорт

Многие мечтают о фигуре в форме "песочных часов" — и на этой почве особой популярностью пользуются фитнес-корсеты. Кажется, всё просто: затянул пояс потуже — и талия будто бы уже. Но действительно ли можно так похудеть? И что на самом деле происходит с телом, если носить корсет регулярно?

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Почему фитнес-корсеты кажутся эффективными

Визуальный эффект от корсета очевиден: он стягивает живот, приподнимает грудь и подчёркивает изгибы. За счёт плотного прилегания создаётся ощущение "стройности" и подтянутости. Именно поэтому многие используют его не только в спортзале, но и в повседневной жизни — особенно если хотят визуально скорректировать силуэт.

Но как только корсет снимается, фигура возвращается к прежнему состоянию. Ни жир, ни объём талии не исчезают. Подтянутость — иллюзия, которая держится ровно до тех пор, пока вы не расстегнёте застёжки.

Что говорят врачи

Согласно данным Американского совета косметической хирургии, ношение корсета не влияет на фигуру в долгосрочной перспективе. Он не сжигает жир и не сужает талию. Однако в некоторых случаях врачи действительно назначают ношение послеродовых бандажей — например, после кесарева сечения, чтобы поддержать мышцы брюшной стенки. Но это временная мера, а не средство для коррекции фигуры.

Какие риски несёт регулярное ношение корсета

Во-первых, это неудобно. Корсет стесняет движения, мешает дышать глубоко, ограничивает физическую активность. Некоторые участники исследований отказывались от его ношения уже в первые дни из-за сильного дискомфорта.

Во-вторых, страдает кожа. Синтетический материал плохо пропускает воздух, удерживает пот и может вызвать раздражение, сыпь и даже воспаление.

Ещё одна проблема — снижение силы мышц кора. Пока корсет держит спину и живот, мышцы расслабляются и со временем слабеют. При длительном использовании это может привести к нарушению осанки и болям в пояснице.

Не стоит забывать и про влияние на внутренние органы. Постоянное сдавливание нарушает их работу, может затруднять пищеварение, ухудшать кровообращение и вызывать изжогу. А при тренировках в корсете из-за ограничения дыхания снижается насыщение кислородом — появляется слабость, головокружение и быстрая утомляемость.

Итог: внешний эффект — есть, пользы — нет

Фитнес-корсет — это временная маскировка, а не инструмент для изменения фигуры. Он не ускоряет похудение, не заменяет тренировок и не укрепляет мышцы. Более того, при частом использовании может навредить здоровью. Если цель — стройная талия, лучше сделать ставку на силовые упражнения, осознанное питание и работу с мышцами кора. Это требует больше усилий, но даёт результат, который не исчезнет вместе с застёжками.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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